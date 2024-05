Motor Valley Fest al via a Modena il 2 maggio. Ecco tutti gli appuntamenti

Si apre giovedì 2 maggio mattina, col convegno inaugurale al teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena, la sesta edizione del Motor Valley Fest, la festa dei motori dell'Emilia-Romagna. Il taglio del nastro invece è previsto alle 13, nel cortile d'onore del Palazzo ducale, sede dell'Accademia militare di Modena. Al teatro Pavarotti-Freni il gotha dell'automotive italiano e internazionale si confronterà sulle nuove sfide del settore introdotte dall'arrivo dell'AI, ma anche sulle strategie per la mobilità sostenibile. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il presidente e ceo di Formula 1 Stefano Domenicali. In chiusura i saluti del ministro delle Imprese Adolfo Urso.

Attive in diversi ambiti, dallo sviluppo software all’AI, dai big data alla cybersecurity e alla mobilità sostenibile, le start up al Motor Valley Fest presenteranno soluzioni per ottimizzare le prestazioni, per la logistica, per l’alimentazione wireless, per semplificare i processi produttivi o la sanificazione, per potenziare la forza lavoro. E ancora, sistemi innovativi di car sharing, prodotti e tessuti per la mobilità sostenibile, innovativi accumulatori di energia, microled e microsensori per migliorare le esperienze visive, software di qualità predittiva per la produzione automobilistica, nuovi progetti per veicoli agili, servizi avanzati di ingegneria, tecnologie touch, moto volanti, nanomateriali che cambiano colore per superfici intelligenti, occhiali AR come interfaccia veicolo-conducente, simulatori dinamici. Tra le tante novità anche un’interfaccia neurale che connette il cervello con tutti i devices elettronici (es. droni), ma anche software per il monitoraggio contactless della salute dei passeggeri all’interno dei veicoli, tecnologie in grado di rilevare come si sentono le persone mentre utilizzano l’auto a guida autonoma, e piattaforme di servizi (ad esempio per la spedizione di merci).

In Piazza Grande, per tutta la durata del Motor Valley Fest, saranno invece protagoniste 9 Università italiane con un’area dedicata esclusivamente ai team, alle squadre corse e all’esposizione delle vetture di Formula Sae progettate da università degli studi di Modena e Reggio Emilia, università di Pisa, università di Pavia, Politecnico di Milano, università degli studi di Padova, università di Bologna, università di Brescia, università del Salento, università degli studi di Roma. Prevista anche la presenza di due start up: 2electron, e Driving Simulation Center, che esporrà un innovativo simulatore di guida. Sempre in Piazza Grande, per i più giovani, il 3 maggio dalle 12 alle 20, il 4 maggio dalle 10 alle 20 e il 5 maggio dalle 10 alle 16 andrà in scena 'F1 in schools Italy', la gara che mette in competizione i migliori talenti da tutta Italia, sarà possibile mettere alla prova le proprie abilità ingegneristiche progettando e costruendo una monoposto da corsa per gareggiare in emozionanti sfide di velocità.