FE, Abt squalificato: cambia l'ordine d'arrivo del Race at Home Challenge. Wehrlein sul podio

ROMA – Anche nella Formula E virtuale la classifica cambia al termine della gara. Gli organizzatori del Race at Home Challenge sono intervenuti dopo la quinta tappa del circuito digitale messo in piedi anche per raccogliere fondi per l'Unicef. Due i piloti raggiunti dai provvedimenti degli steward. Una esclusione, in particolare, ha cambiato l'ordine d'arrivo e di conseguenza anche la classifica generale.

Come anticipato, sia Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz Eq) sia Jean Eric Vergne (Ds Techeetah) avevano sollevato dubbi sul fatto che al simulatore di Daniel Abt (Audi Sport) ci fosse effettivamente il tedesco, secondo dopo le qualifiche e terzo a fine gara alle spalle di Oliver Rowland (Nissan e.Dams) e di Vandoorne.

Abt si è scusato formalmente con la Formula E, con i fan, con la scuderia e con i colleghi per aver «chiesto un aiuto esterno durante la gara di sabato». Ha accettato la squalifica e farà una donazione di 10.000 euro ad un ente benefico. Le verifiche da parte dei commissari hanno anche condotto alla squalifica di Nick de Vries (Mercedes-Benz Eq). L'olandese, diciassettesimo, aveva centrato Oliver Turvey (Nio 333), che è comunque riuscito a precederlo di una posizione.

Per effetto del provvedimento che ha raggiunto Abt, i piloti che lo seguivano in classifica guadagnano una posizione. Pascal Wehrlein (Mahindra) diventa terzo e Maximilian Gunther (Bmw i Andretti) passa in sesta posizione. Significa che nella generale il pilota del team indiano raggiunge quota 86 punti, 8 in più rispetto a Vandoorne e 13 in più rispetto a Günther. Nella graduatoria a squadre Mahindra guadagna la prima e solitaria posizione a quota 88, ossia 4 lunghezze in più della Mercedes-Benz Eq.