De Vries nuovo pilota Alpha Tauri, l'Alpine ha annunciato l'arrivo di Gasly

Come anticipato venerdì, Pierre Gasly è stato ufficialmente nominato, prima dell'avvio del terzo turno libero, nuovo pilota del team Alpine: "Inizia un nuovo capitolo della mia carriera. Ringrazio la Red Bull, perché questo segna la fine di nove anni insieme ed è per merito del loro supporto se sono diventato un pilota di F1", ha commentato Gasly, entrato nel programma junior nel 2014 fino a vincere con l'AlphaTauri il Gran Premio d'Italia 2020. Gasly è già ben conosciuto dal gruppo Renault, a cui fa capo l'Alpine, per i precedenti in Formula Renault Eurocup (titolo 2013), Formula Renault 3.5 (vicecampione 2014) e per aver compiuto un'apparizione anche in Formula E. "Guidare per una squadra con radici francesi è qualcosa di molto speciale, ne conosco i loro punti di forza avendo gareggiato contro in questi anni e i loro progressi sono stati notevoli. Voglio dare il massimo e sfruttare tutta la mia esperienza per lottare in futuro per podi e titoli", ha aggiunto sulla sua prossima avventura.

Contemporaneamente, l'Alpha Tauri-Honda non ha perso tempo ed ha nominato Nyck De Vries come compagno del già confermato Yuki Tsunoda. Una scelta a sorpresa in quanto il già 28enne olandese, per lungo tempo Junior McLaren e poi Mercedes, non ha mai fatto parte del gruppo Red Bull. Ma Helmut Marko è rimasto impressionato dalla prestazione di De Vries a Monza con la Williams-Mercedes, quando è stato chiamato all'ultimo minuto (sabato mattina) per rimpiazzare Alexander Albon colpito da appendicite acuta. De Vries ha concluso il suo primo GP in F1 in nona posizione impressionando tutti.

A quel punto, Marko lo ha chiamato offrendogli il sedile Alpha Tauri. De Vries aveva vinto il campionato di F2 nel 2019 e quello di Formula E nel 2020, ma non era bastato per salire in F1: "Dopo la F2 ho intrapreso un percorso leggermente diverso con il motorsport, ma la F1 è sempre stata il mio sogno e sono felice di poterlo realizzare. Quest’anno ho avuto diverse occasioni di provare la monoposto 2022 e credo che questo mi possa aiutare nella preparazione", ha raccontato De Vries, che per gli attuali legami con la Mercedes ha guidato nelle FP1 la Freccia d'Argento, la Williams e l'Aston Martin. "Avendo trascorso la maggior parte della mia adolescenza in Italia per il karting, mi sono sempre sentito a casa. Per me quindi è fantastico unirmi a un team italiano dall'atmosfera familiare".