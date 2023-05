Domenicali: «Tragedia della mia terra, soccorritori eroi». L'Ad della F1 dopo l’annullamento del Gp Imola. Leclerc lancia raccolta fondi per Faenza

IMOLA - «È una tale tragedia vedere cosa è successo a Imola e in Emilia-Romagna, la città e la regione in cui sono cresciuto, e i miei pensieri e le mie preghiere sono con le vittime delle inondazioni, le famiglie e le comunità colpite». Stefano Domenicali, ex team principal Ferrari e oggi ad della F1, esprime così il proprio dolore per l’emergenza maltempo, che ha tra l’altro portato all’annullamento del Gp di Imola. Domenicali esprime «gratitudine e ammirazione per gli incredibili servizi di soccorso che stanno lavorando instancabilmente» per quanti «hanno bisogno di aiuto: sono eroi, tutta l’Italia è orgogliosa di loro». Charles Leclerc, con una storia su Instagram, ha lanciato una raccolta fondi per la città di Faenza, nel Ravennate, dove molte case sono state invase dall’acqua. «Forza e coraggio ragazzi» scrive il pilota della Ferrari, accompagnando il messaggio di incoraggiamento con tre cuori e la bandiera italiana.