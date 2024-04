E' Hulkenberg il primo pilota scelto dalla Audi: il prossimo anno il tedesco guiderà la Sauber

E' Nico Hulkenberg il primo pilota scelto dall'Audi per il suo ingresso in F1 a partire dal 2026 come motorista ed ora proprietaria al 100 per cento della azioni della attuale Sauber. Hulkenberg lascerà la Haas alla fine di questa stagione e nel 2025 gareggerà per la Sauber . Un passaggio importante per la lunga carriera del 36enne pilota tedesco, uno dei più solidi tra coloro che sono presenti nel Mondiale F1, ma che non ha mai ricevuto la giusta possibilità di guidare una monoposto vincente.

L'Audi ha fretta nell'impostare la propria squadra piloti, il primo della lista è Carlos Sainz, ma lo spagnolo attualmente in Ferrari vuole aspettare e verificare se c'è la possibilità di poter guidare già dal prossimo anno una monoposto vincente come la Mercedes (sempre che ritrovi la competitività) o la Red Bull, anche se Sergio Perez pare avviato alla riconferma.

Andrea Seidl, Ceo della Sauber: "Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Nico qui a Hinwil dal 2025 e di competere con lui in Formula Uno. Con la sua velocità, la sua esperienza e il suo impegno per il lavoro di squadra, sarà una parte importante della trasformazione del nostro team e del progetto F1 di Audi. Fin dall’inizio c’è stato un grande interesse reciproco nel costruire insieme qualcosa a lungo termine. Nico è una personalità forte e il suo contributo, a livello professionale e personale, ci aiuterà a fare progressi sia nello sviluppo della vettura che nella costruzione della squadra”

Hulkenberg ha disputato 208 Gran Premi, la sua carriera è stata piena di alti e bassi rimanendo anche fuori dal Mondiale. Evento accaduto subito dopo il suo ingresso in F1 con la Williams nel 2010, squadra per la quale ottenne una incredibile pole a San Paolo . Campione della Formula BMW, della Formula 3, della GP2, della A1 Gran Prix, dopo l'esperienza con la Williams, Hulkenberg nel 2011 si è ritrovato ad essere fuori dalle gare, terzo pilota della Force India, che poi la ha inserito nel team nel 2012, piazzandosi 11esimo nella classifica finale del campionato.

Nel 2013, il passaggio in Sauber (decimo), per poi tornare in Force India l'anno seguente e fino al 2016. In quegli anni è risultato nono nel 2014, decimo nel 2015 e nono nel 2016, portando sempre punti pesanti alla fine di ogni stagione. E' porprio mentre corre per il team di Vijai Mallya, che Hulkenberg ha partecipato con la Porsche alla 24 Ore di Le Mans riuscendo a vincerla al primo colpo. Nel 2017 è stato chiamato da un grande costruttore, la Renault, che lo ha tenuto fino al 2019. Nel 2018 ha concluso settimo nel mondiale.

Dopo l'esperienza non felicissima con una Renault ben lontana dall'essere competitiva, Hulkenberg è rimasto senza volante in F1. E' stato chiamato dalla Racing Point, la ex Force India divenuta di proprietà di Lawrence Stroll, nella metà del 2019, per rimpiazzare in tre Gran Premi i suoi piloti colpiti dal Covid (Sergio Perez e Lance Stroll). Due si disputano a Sivlerstone, nel primo non è partito per problemi tecnici, nel secondo ha colto un inciredibile terzo tempo in qualifica, concludendo settimo, nel terzo è ottavo.

Hulkenberg è rimasto legato al team di Stroll che nel frattempo è divenuto Aston Martin. Nel 2021 non ha corso, nel 2022 è statorichiamato per disputare due gare , ma non ha marcato punti. Nel 2023, la chiamata che lo riportava in pianta stabile in F1 arriva dalla Haas, che vuole piloti di esperienza. Hulkenberg nonostante una vettura da terza fascia, ha firmato spesso risultati sorprendenti, soprattutto in qualifica. Ed ora, il prestigio di essere il primo pilota scelto dalla Audi.

In 208 Gran Premi disputati, Hulkenberg ha ottenuto come migliori risultati tre quarti posti non riuscendo mai a salire sul podio. Li ha conquistati a Spa 2012 con la Force India, in Corea 2013 con la Sauber, di nuovo a Spa con la Force India nel 2016. Poi, una marea di piazzamenti in top 10.