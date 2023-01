F1: Ferrari, primi test 2023 a Fiorano con monoposto 2021. Oggi in pista Sainz nella seconda giornata

FIORANO - La Ferrari è scesa in pista ieri per la prima volta in questo 2023. È il primo di tre giorni di test a Fiorano con la SF-21: è stato turno del terzo pilota Shwartzman, a partire dal 25 gennaio saranno impegnati i titolari Leclerc e Sainz. Assente Giovinazzi, impegnato negli Stati Uniti con la 499P. La nuova Ferrari per il campionato del mondo 2023 sarà svelata il prossimo 14 febbraio, mentre il via alla stagione è fissato per il 5 marzo a Sakhir in Bahrain.

Shwartzman, che in questa stagione si alternerà in presenza alle gare con Antonio Giovinazzi, ha percorso al mattino un numero limitato di giri, data la pista bagnata e le temperature rigide, ha fatto sapere la Ferrari. Allo stop per la pausa pranzo, il giovane pilota aveva all’attivo 35 giri con gomme da bagnato. Nel pomeriggio, uno scroscio ha ancor più rallentato il programma ma sono stati completati altri 52 giri montando anche gomme da asciutto nel run conclusivo. In totale sono stati effettuati 77 passaggi pari a 259 chilometri.

