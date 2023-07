FE da Guinness. Hughes nel libro dei primati con la velocità massima al chiuso, 218,71 km/h in appena 346 metri

LONDRA – Trecentoquarantasei metri da primato. Con una velocità massima di 218,71 km/h una versione modificata della monoposto elettrica di Formula E Gen3 – la GenBeta – pilotata dal britannico della Neom McLaren Jake Hughes è entrata nel Guinness World Records per l'andatura più elevata al chiuso. Il precedente limite è stato letteralmente polverizzato: risaliva al febbraio del 2021 ed era di 165.2 km/h. Il primato è stato provvidenzialmente stabilito a Londra, lungo un tratto della “pista” all'interno del padiglione fieristico ExCeL che oggi e domani ospita gli ultimi due ePrix della nona stagione del mondiale elettrico.

La GenBeta, che né Hughes né il brasiliano Lucas di Grassi (Mahindra), l'altro protagonista dell'assalto al Guinness, avevano mai guidato prima, disponeva di una potenza maggiorata, ossia 50 kWh in più (400 anziché 350, quasi 545 cavalli), grazie al ricorso al motore anteriore anche per la trazione, ossia una delle opzioni già anticipate per la Gen3.5, almeno in alcune situazioni specifiche. In occasione della “prima volta” a quattro ruote motrici per una monoposto di Formula E, la Hankook ha anche fornito uno speciale pneumatico con maggiore grip (in futuro è già prevista l'adozione di una gomma con il 10% di presa in più). Anche l'aerodinamica è stata espressamente modificata.

Il primato è stato ottenuto da Hughes al quarto tentativo, quello ufficiale, anche se entrambi i piloti erano rimasti sotto il precedente limite anche nel corso delle prime tre prove di accelerazione. La velocità è stata rilevata ad appena 5 metri dall'inizio della zona di frenata, dato che per la sua omologazione il record doveva venire ottenuto con partenza da fermo e successivo arresto (inevitabile in una prova indoor). Nel duello finale, di Grassi non è andato oltre i 217,65 km/h.

Il brasiliano della Mahindra era però stato più veloce di Hughes in precedenza: 216,87, poi 217,92 e infine 218,18. Il britannico aveva esordito con 214,8 orari e proseguito poi con 215,05 e 217,65. Il pilota della Neom McLaren è riuscito a dare il meglio nella sfida decisiva. Per quanto da Guinness, la velocità al chiuso non dice molto delle potenziali prestazioni della attuale monoposto elettrica, che all'aperto ha già superato in gara i 274 orari. Anche senza l'aumento di potenza della GenBeta, la Gen3 è accreditata di una velocità di punta di 322 orari.