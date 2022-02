Porsche in pole con Wehrlein in Messico come un anno fa. Il tedesco davanti a Mortara e al compagno Lotterer

CITTÀ DEL MESSICO – Pascal Wehrlein e la Porsche avevano un conto aperto con il Messico e la Formula E perché l'anno scorso a Puebla il tedesco ex di Formula 1 aveva dominato qualifiche e gara, salvo venire poi squalificato subito dopo aver oltrepassato per primo il traguardo. Nel 2022 Wehrlein si è ripetuto, ma questa volta sulla pista in altura Hermanos Rodriguez. Il compagno di squadra André Lotterer (che scatterà come terzo) aveva fatto registrare il miglior tempo delle due batterie da 11 piloti ciascuna, ma negli scontri diretti era poi stato eliminato da Edoardo Mortara (Rokit Venturi).

Lo svizzero si è giocato i tre punti con Wehrlein, che lo ha preceduto. Alla luce dei risultati che anticipano il terzo ePrix dell'ottava stagione, la speranza della scuderia è quella di riuscire finalmente ad aggiudicarsi la prima gara in Formula E. Attualmente, fra quelle in competizione, è la sola a non esserci ancora riuscita. Oltre alle due monoposto di Zuffenhausen, le qualifiche hanno premiato anche le due Mercedes Eq di Nyck De Vries e Stoffel Vandoorne (sesto e ottavo) e le due Ds Techeetah di Jean-Eric Vergne e Antonio Felix Da Costa (quarto e quinto).

Era approdato alla fase ad eliminazione anche Robin Frijns (Envision), che partirà dalla terza fila con il settimo crono. Antonio Giovinazzi (Dragon Penske) è andato un po' meglio rispetto all'esordio saudita di fine gennaio, anche se poi si è dovuto accontentare della 19° posizione, giusto davanti al compagno di squadra Sergio Sette Camara. Alle loro spalle solo i due piloti della Nio 333 Dan Ticktum e Oliver Turvey.

Il via al terzo ePrix della stagione nel corso del quale Mortara cercherà di difendere il primato (33 punti) verrà dato poco dopo le 23. Poi, dal tricolore messicano si passerà a quello italiano: la Formula E si fermerà per diverse settimane ed approderà in Europa il 9 e 10 aprile proprio a Roma.