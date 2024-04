Monaco, Wehrlein (Porsche) in pole, è la terza della stagione. Anche Vandoorne (DS Penske) in prima fila

MONACO – Ancora prima che cominci l'ottavo ePrix della decima stagione, Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche) è già tornato da solo al comando della classifica individuale della Formula E. Il tedesco ha conquistato a Monaco la terza pole di quest'anno: le prime due erano state all'Autodromo di Città del Messico, dove aveva poi vinto (è solo pilota che quest'anno è scattato davanti ed ha chiuso davanti), e al Sambodromo di San Paolo. Sul circuito cittadino del Principato la prima fila è decisamente più importante rispetto ad altri tracciati perché i sorpassi sono difficili.

Wehrlein, che arriva dall'affermazione nel secondo ePrix di Misano Adriatico, si è assicurato i 3 punti completando la tornata decisiva contro il belga della Ds Penske Stoffel Vandoorne in 1:29.861. Che non è stato il miglior crono in assoluto della mattinata, che era invece stato ottenuto da Mitch Evans (Jaguar Tcs) in 1:29.725 nel primo duello, quando aveva eliminato l'altro “porschista”, Antonio Felix Da Costa. Nello scontro diretto Wehrlein, che nel quarto si era sbarazzato del connazionale della Maserati Maximilian Günther, ha battuto il neozelandese.

Nel proprio percorso verso la finale, Vandoorne aveva inizialmente disposto del collega della Ds Penske Jean Eric Vergne e poi dell'altra guida “kiwi” della Jaguar, Nick Cassidy, il vincitore dell'ePrix di Montecarlo del 2023, che a sua volta si era sbarazzato dello svizzero della Envision con powertrain Jaguar Sébastien Buemi. Rispetto alle ultime qualifiche, quella monegasca è risultata meno “democratica” e più selettiva. Nel senso che le otto monoposto che si sono giocate la Pole erano espressione di tre soli costruttori: Stellantis (3), Jaguar (3) e Porsche (2). Gli stessi che hanno poi monopolizzato la Top 10 di partenza perché sia Stellantis sia Jaguar hanno piazzato tutte e quattro le monoposto fra le dieci.

L'ePrix del giro di boa (l'ottavo su 16) scatterà poco dopo le 15 con una novità in griglia. Sam Bird, che si è fatto male a una mano nel corso delle prime libere, era già stato sostituito nelle seconde da Taylor Barnard, 20 anni il prossimo giugno. La Neom McLaren (motorizzata Nissan) lo ha mandato in pista per le qualifiche: il britannico farà il suo debutto ufficiale in Formula E nel primo pomeriggio partendo dall'ultima fila. In griglia dietro a Wehrlein e Vandoorne, ci saranno Cassidy e Evans, Vergne e Buemi, Da Costa e Günther seguiti poi in quinta fila da Robin Frijns (Envision) e dal sorprendente indiano della Maserati Jehan Daruvala, che due settimane fa a Misano aveva raccolto i primi punti elettrici della sua carriera. Il campione del mondo in carica Jake Dennis (Andretti, powertrain Porsche) scatterà dalla nona fila (18°).