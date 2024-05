WEC: Alpine schiera nuovamente Gounon nella 6 Ore di Spa, sostituirà l’infortunato Habsburg sulla A424 LMDh

SPA-FRANCORCHAMPS – Fumata nera per Ferdinand Habsburg. Il pilota dell’Alpine sarà costretto a saltare anche la prossima 6 Ore di Spa-Francorchamps, terzo appuntamento stagionale del FIA WEC. Dopo aver subito un incidente, avvenuto durante una sessione di test sul circuito di Aragón in Spagna lo scorso 27 marzo, il pilota di Salisburgo ha rimediato due fratture alle vertebre lombari. Habsburg è quindi stato costretto a saltare sia la 6 di Imola, valida per il Mondiale Endurance, che i primi due appuntamenti stagionali della ELMS.

Nonostante il recupero proceda senza intoppi, l’austriaco non riuscirà a essere al via in Belgio. Così come avvenuto sul circuito in riva al Santerno, anche sulle Ardenne rivedremo il pilota di riserva Jules Gounon al fianco degli ufficiali Charles Milesi e Paul-Loup Chatin. Al termine di una buona gara, l’equipaggio della Alpine A424 LMDh a Imola era riuscito a chiudere in tredicesima posizione precedendo la gemella di Nicolas Lapierre, Mick Schumacher e Matthieu Vaxiviere, sedicesima al traguardo. Alpine sfrutterà la 6 Ore di Spa per prepararsi al meglio in vista della 24 Ore di Le Mans dove, con ogni probabilità, tornerà anche Habsburg.

A confermare la notizia è stato lo stesso Philippe Sinault, Team Principal dell’Alpine: «Gounon si unirà con noi anche a Spa, mentre Habsburg proseguirà il suo recupero che durerà ancora qualche giorno. Questo fine settimana torniamo su un circuito che, per noi, è più familiare. Inoltre Spa, a differenza di Imola, è una tipologia di tracciato che rivedremo in altre tappe del campionato».

Sinault ha poi proseguito: «L’obiettivo per la gara di Spa è molto semplice: vogliamo sfruttare ciò che abbiamo appreso finora per cercare di capire il nostro livello tecnico. Per noi è una fase cruciale perché la gara belga è una delle ultime occasioni per mettere a punto il pacchetto vettura-squadra in vista della 24 Ore di Le Mans».