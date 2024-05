GP di Imola, la diretta: Verstappen guadagna su Norris, Leclerc e Sainz, attaccato da Piastri

Qualche problema per Albon che procede lentamente

9° giro - Pit-stop per Albon Gasly e Bottas, montano tutti e tre gomme hard

7° giro - Verstappen porta il vantaggio su Norris a 1"8. L'inglese ha 1"5 su Leclerc che precede Sainz di 1". Lo spagnolo ha 0"5 su Piastri. A seguire, Russell Hamilton Hulkenberg Tsunoda Perez Ricciardo Ocon Stroll Albon Gasly Magnussen Bottas Zhou Sargeant Alonso

3° giro - Verstappen mette 1" tra sé e Norris, ma sembra non riuscire ad allungare. Dietro a Norris, le due Ferrari che devono guardarsi da Piastri

Verstappen parte bene e precede Norris Leclerc Sainz Piastri Russell Hamilton Hulkenberg Tsunoda e Perez

Ai box Ferrari spicca la presenza del due volte campione del mondo Moto GP Bagnaia

Con le soft sono Alonso e Gasly, con le dure Perez Zhou e Sargeant, tutti gli altri con le medie

Alonso, che era in ultima fila, parte dai box

Tutto è pronto per il giro di ricognizione

E' arrivato il momento atteso a Imola, primo Gran Premio europeo del 2024. Davanti a tutti, la Red Bull-Honda di Max Verstappen, grande protagonista della qualifica, mentre al suo fianco ci sarà il vincitore di Miami, Lando Norris con la McLaren-Mercedes. Il secondo tempo in realtà, era stato ottenuto da Oscar Piastri con la seconda McLaren, ma l'australiano è stato penalizzato di tre posizioni per avere ostacolato Kevin Magnussen nel Q1. Di conseguenza, Piastri scatterà dalla terza fila, quinta piazzola, e Norris è stato promosso in prima fila. Avanzano anche i due ferraristi: Charles Leclerc partirà da terzo mentre Carlos Sainz dalla terza sale in seconda fila. Il circuito imolese non facilita i sorpassi, il punto dove si riesce a farlo è la prima staccata del Tamburello e proprio lì Norris tenterà di attaccare Verstappen. La partenza sarà decisiva. E' previsto un solo cambio gomme e la gestione di esse sarà fondamentale per determinare il vincitore del settimo appuntamento del Mondiale F1.