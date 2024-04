Gp Cina, dove vedere e l'orario della quinta gara del mondiale: Verstappen punta alla quarta vittoria

La Formula 1 torna nel fine settimana con la quinta gara del calendario della stagione che si correrà a Shanghai in Cina. Tutti i piloti si stanno preparando per la gara, con Max Verstappen che ha intenzione di conquistare la quarta vittoria per allungare ancora su Sergio Perez, secondo in classifica a -13. Dietro di loro ci sono i due piloti della Ferrari, Leclerc e Sainz, con il primo che è terzo in classifica a 59 punti, mentre lo spagnolo lo segue a quota 55.

Dove vedere il Gp di Cina

Il Gran Premio di Cina sarà trasmesso in diretta su Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1 HD. Inoltre, le immagini del circuito di Shanghai sono disponibili anche in streaming su Sky Go e Now.

Dove vederla gratis

Se non si dispone di un abbonamento a Sky o Now, il Gp di Cina è disponibile anche in differita su Tv8, che diffonderà le immagini della gara in differita.

L'orario della corsa a Shanghai

Il Gp di Cina è caratterizzato dal doppio appuntamento formato dalla gara sprint e da quella classica. La prima ci sarà sabato 20 aprile alle 5.30, con al differita disponibile alle 10.30. La seconda, invece, va in scena a partire dalle 9 ore 14.00 italiane.

Il programma del Gp di Cina

Venerdì 19 aprile

Ore 05.30: FP1

Ore 09.30: Qualifiche Sprint Shootout

Sabato 20 aprile

Ore 05.00: Gara Sprint GP Cina

Ore 08.15: Warm Up

Ore 09.00: Qualifiche

Domenica 21 aprile

Ore 09.00: GP Cina

Il programma in differita e in chiaro

Venerdì 19 aprile

Ore 09.30 Qualifiche Sprint Shootout (diretta)

Sabato 20 aprile

Ore 05.30 Gara Sprint GP Cina (diretta)

Ore 10.30 Gara Sprint GP Cina (differita)

Ore 12.00: Qualifiche (differita)

Domenica 21 aprile

Ore 14.00: GP Cina (differita)