GP di Sakhir, 1° turno libero: Gasly lancia l'Alpha Tauri e precede le due Ferrari

C'è la emiliano-romagnola Motor Valley al comando della prima sessione del Mondiale F1 in svolgimento a Sakhir. E sì, perché davanti a tutti c'è l'Alpha Tauri-Honda di Pierre Gasly la cui sede del team è a Faenza (Romagna) mentre alla sue spalle volteggiano le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, che come tutti sappiamo nascono tra le mura della cittadina di Maranello (Emilia). Realtà motoristiche di prima qualità separate da un centinaio di chilometri.Dopo aver svolto tre intense giornate di test su questo tracciato, le dieci squadre iscritte al campionato 2022 hanno dovuto scoprire ben poco, ma nonostante ciò, non sono mancati i problemi per la Sauber Alfa Romeo-Ferrari, con Valtteri Bottas bloccato ai box dopo un giro per problemi di misfire mentre l'Alpine-Renault di Esteban Ocon in pieno rettifilo di arrivo ha perso pezzi, con la pancia destra squarciata (foto sotto), per via dei saltellamenti che ancora certe monoposto soffrono, porpoising il termine che evidenzia questo antipatico inconveniente che fa soffrire in particolare (ancora) la Mercedes.

Gasly si è portato in cima alla classifica sfruttando al meglio le gomme soft e segnando il crono di 1'34"193. Ma le Ferrari si sono ben comportate perché con gomme medie sono subito alle sue spalle con Leclerc secondo in 1'34"557 e Sainz terzo in 1'34"611. Leclerc poteva fare ancora meglio, ma si è girato nel secondo settore quando aveva realizzato il milgior primo settore assoluto in 30"077, nella foto sotto. Poi, battuto da Sainz con 30"071, ma anche lui ha dovuto alzare il piede per aver trovato Mick Schumacher (Haas-Ferrari) che procedeva lentamente.Chi appare in difficoltà è la Mercedes. George Russell con le soft non ha fatto meglio di 1'34"629, quarto crono mentre Lewis Hamilton è risultato settimo. La Red Bull-Honda, con le medie come la Ferrari, è quinta con Max Verstappen (1'34"742) e decima con Sergio Perez, 1'35"050. Se per il team diretto da Christian Horner, che ieri non ha mancato di essere inutilmente piuttosto polemico con Toto Wolff riguardo la differenza di approccio nella gestione del team tra lui e il rivale, pare pre tattica, l'impressione è che la Mercedes sia realmente in difficoltà, come aveva detto chiaramente il sette volte campione del mondo. Ma vedremo nel corso del weekend come evolveranno le due vetture.

Bene con le soft la Aston Martin-Mercedes guidata da Lance Stroll, sesto. Il suo compagno di squadra, Nico Hulkenberg, nella foto sotto, è arrivato nella notte di giovedì in Bahrain chiamato in fretta e furia per rilevare Sebastian Vettel, fermato dal Covid. Hulkenberg ormai è abituato a queste chiamate dell'ultimo minuto dopo aver rimpiazzato in Racing Point prima Sergio Perez poi Stroll, entrambi colpiti da Covid nel 2020. Il tedesco non ha mai guidato la nuova Aston Martin e per lui non sarà facile anche se ha iniziato subito bene segnando il 14esimo tempo.La Alpine-Renault è ottava con Fernando Alonso. Suibto dietro Yuki Tsunoda, compagno di Gasly mentre bene è risultata la Sauber Alfa Romeo-Ferrari di Guan Yu Zhou, undicesima, l'unico debuttante di questa stagione e primo cinese a disputare Gran Premi. Purtroppo, come riportato sopra, è andata molto peggio al suo compagno Bottas. Incoraggiante la prestazione della Williams-Mercedes che ha Nicholas Latiti 13esimo ed Alexander Albon 15esimo. Le Haas-Ferrari le troviamo, al momento, nelle solite ultime posizioni, poco dietro le due McLaren-Mercedes che hanno evitato di spingere. Da rilevare la presenza di Daniel Ricciardo che per Covid aveva saltato le tre giornate di test di Sakhir.

Venerdì 18 marzo 2022, libere 1

1 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'34"193 - 23 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'34"557 - 22

3 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'34"611 - 23

4 - George Russell (Mercedes) - 1'34"629 - 23

5 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'34"742 - 22

6 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'34"814 - 22

7 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'34"943 - 17

8 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'35"000 - 14

9 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'35"028 - 20

10 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'35"050 - 23

11 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'35"053 - 20

12 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'35"151 - 15

13 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'35"644 - 15

14 - Nico Hulkenberg (Aston Martin-Mercedes) - 1'35"815 - 23

15 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'35"923 - 17

16 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'36"304 - 22

17 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'36"402 - 20

18 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'36"536 - 23

19 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'36"804 - 21

20 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - no time - 2