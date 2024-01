Horner: «Ci copieranno? Imitazione è la più grande forma di adulazione». Il boss Red Bull: «Abbiamo raggiunto dei picchi mai ottenuti prima»

«L’imitazione è la più grande forma di adulazione», Il team principal della Red Bull Chris Horner ha commentato con una battuta una dinamica alla quale Red Bull non potrà sottrarsi anche la prossima stagione di Formula 1. «Credo che la Formula 1 funzioni così - le sue parole a PlanetF1 - Sono sicuro che l’anno prossimo ci saranno diverse vetture che assomiglieranno alla RB19». In ogni ciclo di regolamenti c’è una vettura che parte davanti a tutte salvo poi vedere il suo divario ridursi progressivamente nel tempo: «Ci vuole sempre un pò prima che si arrivi a una convergenza di prestazioni dopo i nuovi regolamenti - spiega Horner - Quest’anno abbiamo avuto, in momenti diversi, rivali diversi. L’unica cosa costante è stata la nostra prestazione, e sono sicuro che questa dinamica cambierà l’anno prossimo».

«Ci sarà una convergenza, ma è sbalorditivo il livello con cui la squadra ha operato in modo costante, in tutte le condizioni e su tutti i circuiti, in modo da ottenere ottenere 21 successi, sei doppiette e battere ogni record di vittorie consecutive - ha concluso Horner - Credo che abbiamo alzato l’asticella. Abbiamo raggiunto dei picchi mai ottenuti prima. È una crescita che tiene conto di tutto: strategia, sviluppo, soste, aerodinamica, meccanica, motore e naturalmente piloti».