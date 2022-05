Il Gran Premio di Russia, cancellato lo scorso 25 febbraio, non sarà sostituito: le gare 2022 saranno 22

Liberty Media e la FIA hanno deciso che il cancellato Gran Premio di Russia sul circuito di Sochi non verrà rimpiazzato e dunque le gare del 2022 saranno ventidue e non ventitré. Si era parlato di riportare in calendario per la data originaria di Sochi del 25 settembre, il Qatar, che tornerà nel 2023 dopo la gara di Losail del 2021, oppure di una tappa in Europa come Hockenheim o Portimao. Ma considerando che la prova successiva del campionato si svolgerà a Singapore dopo appena 7 giorni, sarebbe stato più opportuno, per motivi logistici, trovare un circuito nella zona est.

Liberty Media non aveva poi troppa intenzione di intervenire economicamente, come accaduto nel 2020 in periodo Covid, per supportare circuiti in difficoltà economiche ad ospitare un Gran Premio. Di conseguenza, si è optato per non sostituire il GP di Russia. Poco male, le gare rimangono comunque tante, ventidue anziché ventitré e di sicuro tutto il circus della F1 tirerà un sospiro di sollievo nel scoprire che dopo Monza, in programma l'11 settembre, vi saranno tre settimane di riposo, poi il 2 ottobre si correrà a Singapore che ritorna ad ospitare un GP di F1 dopo due anni di pausa causa pandemia, come del resto Suzuka, che ospiterà il GP il 9 ottobre dopo due stagioni di silenzio.