Il Mini Challenge riparte da Monza il 1 maggio. La decima edizione del monomarca ha 80mila euro di montepremi

MILANO – Il Mini Challenge 2021 riparte in forma estesa il primo maggio dell'Autodromo Nazionale di Monza. Sarà articolato su sei fine settimana (12 gare complessivamente, due in più rispetto al 2020 grazie ad week end aggiuntivo), verrà animato da almeno una quindicina di macchine (la pandemia ha un po' frenato le adesioni), ma disporrà comunque di un montepremi importante: oltre 80.000 euro. Gli appassionati del marchio e le scuderie hanno già ottenuto una conferma importante: la rassegna, che quest'anno celebra la decima edizione consecutiva, andrà avanti per (almeno) ulteriori tre stagioni.

Un'anticipazione significativa in termini di programmazione, anche perché l'anno prossimo debutterà ufficialmente la versione Evo della Mini John Cooper Works a 3 porte impiegata attualmente. La futura vettura da corsa in declinazione Pro, la più performante, potrebbe raggiungere i 300 cavalli. La macchina sarà non solo più bella, ma anche più veloce, ha assicurato Stefano Gabellini della Promodrive, uno dei due partner di Mini Italia nell'organizzazione della rassegna (l'altro è Aci Sport). La formula è sempre la stessa: due turni di test liberi da 25' l'unca, una sezione di prove ufficiali di qualifica di 30 minuti e due gare da 25 minuti + 1 giro.

Entrambe le Mini del campionato monomarca montano un motore da 2.0 litri che sulla Pro arriva a 265 cavalli, mentre sulla Lite si ferma a 231. L'allestimento da corsa è specifico con un Safety Kit e un Aerodynamic Kit che ne esaltano le prestazioni e ne aumentano la sicurezza continuando a garantire il caratteristico “go-kart feeling”. Dopo la tappa di Monza (1/2 maggio), il Mini Challenge continua il 5/6 giugno a Misano, il 3/4 luglio al Mugello (dove si disputerà anche la tappa finale, il 9/10 ottobre), il 4/5 settembre a Imola e il 18/19 settembre a Vallelunga.

La filiale nazionale del marchio britannico del gruppo Bmw ha confermato anche la Mini Challenge Academy riservata ai piloti under 25. La seconda edizione (oltre 50 aspiranti) ha coinvolto anche una donna, una giovane pilota di appena 16 anni che si è messa in bella evidenza nei test e che sembra avere ottime doti al volante. La gestione tecnica della “scuola” è stata affidata alla Promodrive con la quale hanno collaborato le sedi di Milano e Roma del gruppo bavarese. Il vincitore della Academy non solo concorrerà al montepremi del campionato, ma disporrà di una Mini Jcw in comodato d'uso gratuito per 6 mesi.