Incidente Sainz, lo spagnolo va contro il muro in Q2 per il Gp di Cina: cosa è successo

Grande sorpresa nelle Qualifiche di Formula 1, con Lewis Hamilton che è stato eliminato chiudendo diciottesimo in Q1. Per non far mancare niente anche alla tranche di qualifiche successive, ci ha pensato la Ferrari ad accendere i tifosi presenti sugli spalti del circuito. Circa a metà corsa, Carlos Sainz è finito contro il muro con la bandiera rossa che è stata sventolata dal muretto. Lo spagnolo era arrivato all'ultima curva del tracciato e ha perso la macchina, rischiando di non poter contiinuare.

Gp Cina, la griglia di partenza dopo le qualifiche: quinta pole consecutiva per Verstappen, poi Perez e Alonso. Ferrari solo sesta e settima

Incidente Sainz, cosa è successo

Mentre percorreva il circuito di Shanghai per la Qualifica 2, a circa metà prova Sainz è arrivato all'ultima curva del tracciato. Lì però non è riuscito a tenere la monoposto che è andata in sottosterzo e poi i testacoda finendo addirittura contro il muro. Grande apprensione per i tifosi della Rossa che, dopo qualche istante, hanno visto il pilota ripartire e scongiurare ogni ipotesi negativa. Corsa ai box per Sainz, con i meccanici che hanno riparato la macchina e hanno permesso al classe 1994 di concludere la gara, piazzandosi poi al settimo posto dietro Leclerc.