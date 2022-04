Jaguar, team TCS Racing pronto all'E-Prix di Roma. Piloti hanno lavorato a miglioramenti della I-TYPE 5

È tutto pronto per il ritorno dell’E-Prix di Roma e il team Jaguar TCS punta in alto. In vista del doppio appuntamento (9 e 10 aprile) italiano dell’ABB FIA Formula E World Championship 2022, il team ‘elettricò di Jaguar TCS Racing mira a migliorarsi rispetto alla settima stagione, che è stata quella di maggior successo, con i piloti della nuova I-TYPE 5 che si sono aggiudicati otto podi, due vittore, una pole position e 177 punti in classifica. A Roma, nel 2019, il team ha ottenuto il primo doppio podio e il primo per Jaguar in oltre 30 anni. Nel corso della stagione di quest’anno, dopo un’impegnativa prova in Messico, nelle sei settimane di pausa prima della tappa italiana, il team Jaguar TCS Racing ha lavorato per migliorare e implementare le prestazioni della Jaguar I-TYPE 5. «All’interno del team - ha commentato James Barclay, Team Principal Jaguar TCS Racing - c’è molto fermento per questo ritorno sulle strade di Roma.

È un circuito che in passato ci ha dato sempre grandi soddisfazioni e ottimi risultati, perciò stiamo lavorando in modo molto rigoroso per arrivare in piena forma in Italia». «Per me - ha spiegato invece Mitch Evans, pilota Jaguar TCS Racing #8 - l’E-prix di Roma rappresenta sempre una gara speciale, che riporta alla memoria la mia prima vittoria in Jaguar TCS Racing nel 2019 e il podio conquistato lo scorso anno. Grazie alla nostra Jaguar I-TYPE 5 siamo consapevoli di avere un grande potenziale di gara, per questo non vedo l’ora di tornare in pista e spero di ottenere un altro grande risultato insieme a tutto il gruppo». «Sono davvero entusiasta di ritornare al volante della Jaguar I-TYPE 5 in questo weekend - ha poi commentato Sam Bird, pilota Jaguar TCS Racing #10 - e la pausa di metà stagione è stata molto utile per riunirsi con il team e capire in cosa migliorare per ottenere prestazioni soddisfacenti. Ora si tratta di metterlo in pratica nella prossima gara. Sarà molto importante qualificarsi al meglio; sappiamo di poter raggiungere grandi risultati a Roma, perciò spero di offrire un’altra grande performance in pista».