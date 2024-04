Lamborghini Super Trofeo Europa: a Imola aprono la stagione Ali-Söderström e Bonduel

IMOLA – La stagione 2024 del Super Trofeo Lamborghini Europe ha preso ufficialmente il via sull’iconico circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari. Il campionato della Casa di Sant’Agata ha visto uno schieramento record con ben 52 Huracán Super Trofeo Evo2 che hanno inondato Imola con il loro inconfondibile suono dei V10. Come da tradizione, non sono mancate le emozioni in pista sia col sole che, come nel caso della gara del sabato, con il bagnato. A dividersi le vittorie sono stati l'equipaggio del team Target Racing, formato da Largim Ali e Oliver Söderström, e il vincitore delle Finali Mondiali 2023 Amaury Bonduel.

La prima gara della sedicesima stagione del Super Trofeo Lamborghini ha dispensato colpi di scena fin dalla partenza. Allo spegnimento dei semafori Leonardo Caglioni è stato spinto verso il muro dei box da Jachym Galas, penalizzato poi con un drive through, rendendo necessario un giro extra prima della ripartenza. L’avvio ha visto il poleman Bonduel mantenere il comando seguito da Mattia Michelotto tallonato, a sua volta, da Alberto Di Folco. Il portacolori del Rexal Villorba Corse ha poi dovuto lasciare strada a Sebastian Balthasar.

Tanto attesa, la pioggia è arrivata puntuale allo scoccare del primo quarto d’ora di gara. Non solo, un forte vento ha portato foglie e rami in pista costringendo la direzione gara a neutralizzare la gara con la safety car. Diversi team ne hanno approfittano per effettuare la sosta ai box obbligatoria rimescolando la classifica, fin quando Rodrigue Gillion, che aveva ancora le gomme slick, ha perso il controllo della sua Huracán sbattendo contro il guardrail della variante alta.

Immediata l’esposizione della bandiera rossa, con la gara definitivamente interrotta. La vittoria è quindi andata alla coppia del Target Racing Ali e Söderström bravi a restare in pista con le gomme da asciutto. Alle loro spalle hanno chiuso l’equipaggio del Leipert Motorsport, formato da Sebastian Balthasar e Jacob Riegel, e gli alfieri dell’Oregon Team Caglioni e Enzo Geraci. Successo nella Pro-Am per Renaud Kuppens e Roee Meyuhas, quarti assoluti al volante della Huracán gestita dal Boutsen VDS. Alla sua seconda stagione nel Super Trofeo Lamborghini, Nigel Bailly ha centrato la prima vittoria in classe Am. Mentre nella Lamborghini Cup si sono imposti la coppia del Brutal Fish Racing Team Charlie Martin e Jason Keats.





Il riscatto di Bonduel non si è fatto attendere e, partito nuovamente dalla pole, ha mantenuto il comando di gara 2 dallo spegnimento dei semafori fino alla bandiera a scacchi. Il belga ha preso immediatamente il largo favorito dalla bagarre che ha visto Egor Orudzhev spedire in ghiaia Gilles Stadsbader. Dopo aver passato Andrea Frassineti, vera sorpresa delle qualifiche in cui ha staccato il secondo tempo, Ali ha iniziato a marcare stretto Bonduel. Nonostante due interventi della safety car e la sosta ai box obbligatoria, il belga è riuscito a mantenere le redini della gara fino alla bandiera a scacchi.

Grazie al secondo posto, Ali e Söderström si confermano in vetta al campionato. A chiudere il podio la coppia dell’Iron Lynx composta da Pavel Lefterov e Stefan Bostandjiev. Completano la top 5 Caglioni-Geraci e Giorgio Amati in coppia con Jesse Salmenautio. Positivo sesto posto da parte di Riccardo Ianniello che, con i suoi soli 16 anni, è il pilota più giovane di sempre ad aver preso parte al Super Trofeo Lamborghini. Il romano si è reso protagonista di un’intenso recupero dopo l’errore commesso dal suo compagno di squadra Rodrigo Testa.

Bronek Formanek e Stefan Rosina si sono imposti nella Pro-Am con il team Micanek Motorsport. Gli alfieri dell’Oregon Team Davide Roda e Pietro Perolini hanno concluso davanti a tutti nella classe Am. Infine nella Lamborghini Cup il successo è andato al portacolori della ART-Line Shota Abkhazava. Il Lamborghini Super Trofeo tornerà in azione a metà maggio sul circuito di Spa-Francorchamps, da tutti conosciuto come l’università dell’automobilismo.

