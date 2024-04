WEC, Peugeot a Spa con una formazione ridotta, Caldarelli sulla Lamborghini LMDh

Il FIA WEC entra nel vivo della stagione europea. Archiviata la 6 Ore di Imola, è il tempo di voltare pagina e pensare alla prossima gara di Spa-Francorchamps. Solitamente la prova delle Ardenne veniva utilizzata in preparazione della 24 Ore di Le Mans. Quest’anno non sarà per tutti cosi, infatti diverse squadre saranno costrette a rimaneggiare i propri equipaggi per via della concomitanza del doppio E-Prix di Berlino di Formula E.

È il caso di Peugeot che schiererà una formazione ridotta con due soli piloti per vettura. Il costruttore francese ha deciso di non sostituire Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne, entrambi impegnati in Formula E con il team DS Penske, per non rovinare gli equilibri della squadra. A Spa saranno al via Paul di Resta e Loïc Duval sulla nuova 9X8 LMH numero 94, mentre Mikkel Jensen dividerà la vettura numero 93 con Nico Müller, il quale ha preferito il programma Peugeot anziché quello Cupra ABT in Formula E. Nulla di fatto per il pilota di riserva Malthe Jakobsen che, anche per questa occasione, resterà in panchina.

Anche Lamborghini in Belgio schiererà una formazione rivista. Con Edoardo Mortara impegnato nel doppio E-Prix di Berlino di Formula E al volante della Mahindra, a salire sulla Lamborghini SC63 LMDh sarà Andrea Caldarelli il quale affiancherà Mirko Bortolotti e Daniil Kvyat. Il trentaquattrenne di Pescara, pilota ufficiale Lamborghini, ha già avuto modo di correre con la SC63 LMDh conquistando il settimo posto alla 12 Ore di Sebring, gara del debutto in IMSA del prototipo del Toro, assieme a Matteo Cairoli e Romain Grosjean.

Per quanto riguarda Cadillac il Chip Ganassi Racing, come da programma, anche a Spa schiererà la V-Series.R LMDh per la coppia Earl Bamber e Alex Lynn. Mentre non è ancora chiara la situazione in Alpine. Benché figuri tra l’elenco degli iscritti, Ferdinand Habsburg non è detto che sia presente in Belgio. In via di recupero dopo l’incidente nei test di Alcaniz, in cui ha riportato la frattura di due vertebre lombari, l’austriaco nella 6 Ore di Imola era stato sostituito da Jules Gounon.

Anche il team Jota si presenterà a Spa con un equipaggio composto da due soli piloti. Visto che Norman Nato sarà impegnato in Formula E a Berlino tra le file del team Andretti, la Porsche 963 LMDh numero 12 sarà affidata ai soli Callum Illot e Will Stevens. In casa Proton Competition non sono state ancora sciolte le riserve in merito ad Harry Tincknell. Il pilota inglese, oltre al WEC, disputa anche l’IMSA con la Ford Mustang GT3. Nel caso Tincknell dia priorità al campionato americano, Proton correrà a Spa con i soli Neel Jani e Julien Andlauer.

Per quanto riguarda la classe LMGT3 si segnalano solamente due cambi. Confermata la presenza di Ritomo Miyata, al posto di Kelvin van der Linde impegnato a Berlino con Cupra ABT, in equipaggio con Arnold Robin e Timur Boguslavskiy sulla Lexus RCF GT3 del team Akkodis ASP. Inoltre sulla Lamborghini Huracán GT3 delle Iron Dames tornerà in azione Rahel Frey che riformerà il consolidato terzetto con Sarah Bovy e Michelle Gatting. Infatti, ad eccezione della 24 Ore di Le Mans, Dorian Pin salterà le restanti gare del WEC per affrontare la sua nuova avventura in Formula Regional European by Alpine.