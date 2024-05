Urso: «Stabilimenti Stellantis aumentino produzione con nuovi modelli elettrici e ibridi se vogliono sopravvivevre»

«Gli stabilimenti di Stellantis si reggono solo se aumentano i livelli produttivi, con nuovi modelli elettrici ma anche ibridi. Ci aspettiamo che avvenga a Mirafiori, per raggiungere la soglia di 200mila auto, ma anche a Melfi, dove vi sono le più significative criticità nell'indotto. Un milione di veicoli è l'obiettivo su cui lo stesso Carlos Tavares concordò quando ci incontrammo al ministero in giugno dell'anno scorso. Nei prossimi giorni porteremo a definizione il contratto di sviluppo per la gigafactory di Termoli ed entrerà in vigore il nuovo piano incentivi auto. Ora tocca all'azienda». Lo ha detto il ministro delle Imprese Adolfo Urso.

Intervistato dal Messaggero, Urso conferma l'intenzione di far arrivare un secondo produttore di auto in Italia: «Penso di sì. È assolutamente necessario per colmare il gap, solo in Italia così ampio, tra produzione nazionale e immatricolazione. Ogni anno si producono 500mila auto e se ne immatricolano tre volte di più. Dobbiamo colmare questo divario». Intanto tiene banco anche il sequestro delle Fiat Topolino a Livorno, prodotte in Marocco ma con la bandiera italiana sulla fiancata: "«La legge è uguale per tutti. A tutela dei consumatori e dei produttori», ha detto Urso. Su Ilva «il confronto prosegue in modo positivo e presto saremo in condizione di erogare anche i 320 milioni del prestito ponte. 150 milioni di patrimonio destinato sono già stati erogati e altrettanti lo saranno a brevissimo per le opere di manutenzione, assolutamente urgenti e necessarie».