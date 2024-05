Gp Imola, le pagelle: Norris super, Alonso in calo, Tsunoda sorprende. Hamilton, la tenacia porta lontano

NORRIS 9,5

È stata la prima volta in assoluto negli ultimi tre anni che qualcuno ha messo Max talmente sotto pressione, soffiandogli sul collo, da fargli venire ansia e fiatone. Norris ha disputato una corsa magistrale: il tempo perso nei primi giri, che si è poi rivelato decisivo per il mancato sorpasso, non è colpa sua ma delle caratteristiche della McLaren che a inizio gara non è brillante.



VERSTAPPEN 9

È nelle difficoltà, non nei successi, che si giudica il carattere di un uomo. Verstappen, una volta tanto che non ha avuto la macchina migliore, ha fatto vedere quanto sia comunque grande il suo talento. Difendendosi con abilità e usando le poche armi spuntate che una Red Bull con la batteria dell’ibrido scarica gli garantiva. A fine corsa parlava a fatica per l’affanno: questo dimostra quanta fatica abbia fatto per vincere.



LECLERC 8

Bravo, tenace, ma non perfetto. Un dritto per troppa foga nel momento del forcing su Norris, gli è costato la scia della McLaren. E col senno di poi l’opportunità di provare un sorpasso nella volata finale. Il podio, dopo le aspettative della vigilia, è un po’ poco. Si consola salendo al secondo posto nel campionato.



TSUNODA 7,5

Nella gara “degli altri”, cioè di chi non guida un missile ma una F1 normale, è quello che si è distinto più di tutti. Anche se ha perso il duello con Hamilton, ha portato a casa un punto iridato che vale oro per il team di Faenza.



HAMILTON 7

Il futuro ferrarista, in attesa di una monoposto vincente, si difende con i mezzi che ha, che non sono all’altezza dei tre top team. Ma la sua tenacia lo porta sempre lontano.

RED BULL 6,5

Per una volta la monoposto ammazza-campionati si è rivelata nervosa e instabile per chiunque non abbia il talento di Verstappen per domarla. Lo dimostra la gara di Perez, staccatissimo. Appena se n’è andato Newey, la Red Bull si è trovata in difficoltà. Soltanto un caso?

SAINZ 6

Una gara svogliata con una Ferrari “Evo” con cui non ha trovato feeling. Non ha più lo stato di forma di inizio stagione. Ma forse innervosito dalla frustrazione di vedersi chiudere davanti tutte le porte per il futuro: nonostante abbia vinto un GP, non riesce a trovare un posto per il 2025.

ALONSO 4

Dov’è finito il pilota esperto, tenace e indomito che era fino a ieri? A Imola Alonso è stato l’ombra di se stesso: maldestramente nella sabbia della Rivazza in qualifica come un novellino, e ancor peggio in corsa dove è finito ultimissimo. Ma c’era davvero lui sull’Aston Martin o un sosia?