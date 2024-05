Lamborghini Super Trofeo Europa: a Spa Bonduel monopolizza la scena conquistando due vittorie e la testa del campionato

SPA-FRANCORCHAMPS – Fine settimana perfetto per Amaury Bonduel. Il belga ha letteralmente dominato la scena nel secondo appuntamento stagionale del Super Trofeo Lamborghini Europa. A Spa, nel circuito di casa, Bonduel ha siglato due pole position, ottenuto due vittorie ed è balzato in testa alla classifica generale del campionato. Dopo aver conquistato le World Finals Lamborghini 2023 a Vallelunga, il belga ha quindi messo in chiaro che sarà uno dei principali protagonisti per la conquista del titolo europeo.

Gara 1 ha visto Bonduel partire dal palo. Per la prima volta in pole nel circuito di casa, il belga ha mantenuto la posizione seguito da Mattia Michelotto. Proprio il portacolori del VSR, nel tentativo di sorpassare il leader, si è scomposto all’uscita della curva Malmedy mettendo due ruote nella ghiaia. A fermare l’azione in pista è stato Davide Roda, insabbiatosi a Les Fagnes chiamando l’ingresso della safety car proprio nel momento della sosta obbligatoria. Ad approfittarne Benedetto Strignano che, subentrato all’ottimo Alberto di Folco, è uscito dai box in prima posizione seguito da Gilles Stadsbader, al posto di Michelotto, e Bonduel scivolato in terza posizione.

Alla ripartenza una carambola, che ha visto coinvolte più Lamborghini, ha costretto al secondo intervento della vettura di sicurezza. L’azione è ripartita finalmente per l’ultimo giro. Bonduel, che un attimo prima della neutralizzazione era riuscito a passare Stadsbader, ha sorpassato immediatamente Strignano per poi tagliare per primo il traguardo. Terzo posto per Jesse Salmenautio che, in coppia con Giorgio Amati, ha preceduto Largim Ali e Oliver Söderström. Gara tutta in rimonta per il romano Riccardo Ianniello che, assieme a Rodrigo Testa, ha ottenuto l’undicesimo posto di classe.

Noni assoluti, Roee Meyuhas e Renaud Kuppens hanno ottenuto il successo in ProAm precedendo la coppia del Micanek Motorpsort Stefan Rosina e Bronek Formanek. Strepitoso successo in Am per Stephane Tribaudini e Piergiacomo Randazzo, addirittura noni assoluti dopo una gara perfetta. Infine porta la firma di Holger Harmsen il successo in Lamborghini Cup.

Gara 2 ha visto nuovamente il poleman Bonduel scattare dalla prima piazzola. Il belga ha preso subito il largo seguito da Hampus Ericsson, bravo a infilare Jean-Baptiste Mela al via e salire al secondo posto. Nelle retrovie Holger Harmsen ha mancato la staccata de La Source centrando l’incolpevole Stefano Pezzuchi. Ad avere la peggio è stato proprio il polacco che è rimasto fermo in pista costringendo l’ingresso della safety car. Al restart Bonduel ha tentato nuovamente la fuga approfittando della bagarre tra Ericsson e Orudzhev. Poi un contatto tra Charlie Martin e Alessio Ruffini sul rettifilo che porta all’Eau Rouge è coinciso con la fine anticipata della corsa.

La direzione gara per ragioni di sicurezza, e per il poco tempo a disposizione, ha preferito non riprendere le ostilità congelando l’ordine di arrivo al sesto giro. Pur con un punteggio dimezzato, Bonduel ha quindi ottenuto il secondo successo casalingo. Chiamato a una gara tutta in rimonta, Ianniello nei pochi giri disputati è riuscito a risalire dal ventiduesimo posto in griglia al diciannovesimo assoluto nonché sedicesimo di classe. Andrea Frassineti e Ignazio Zanon, settimi assoluti, hanno conquistato la loro prima vittoria in ProAm. Ad aggiudicarsi il successo in classe Am Stephan Guerin, mentre la vittoria in Lamborghini Cup è andata a Paolo Biglieri e Petar Matic.

Il Lamborghini Super Trofeo Europa tornerà in azione sullo storico circuito di Le Mans, nella stessa settimana della celebre 24 Ore. Per l’occasione, il campionato del costruttore di Sant’Agata Bolognese celebrerà il traguardo delle 200 gare disputate nel corso delle sue 16 edizioni.

LAMBORGHINI SUPER TROFEO EUROPA: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2