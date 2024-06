Lamborghini, la Huracan debutta a La Sarthe: al volante anche le “Iron Dames”

L'edizione 2024 della 24 Ore di Le Mans segna il debutto sulla pista della Sarthe della Huracan GT3, vettura che ha esordito nel 2015 ma per la prima volta viene ammessa alla classica francese con l’apertura alla classe GT3. Sono due le auto che scenderanno in pista, gestite entrambe dall’italiana Iron Lynx: si tratta di quelle che partecipano campionato Fia World Endurance Championship. Sulla numero 60 si alterneranno Schiavoni, Cressoni e Perera, mentre sulla 85 marchiata Iron Dames Sarah Bovy sarà affiancata da Rahel Frey e Michelle Gatting.

Da segnalare l’assenza per infortunio nella giovane francese Pin, costretta a saltare la gara per una frattura alle costole rimediata nella Formula Regional European Series. La stagione non è iniziata nel migliore dei modi per le due Huracan GT3 Evo2, che in Qatar e a Imola sono sembrate in difficoltà. Un ottavo posto della vettura 85 nell’apertura stagionale è stato l’unico piazzamento a punti nelle prime due gare. Il passo in qualifica di Bovy è sempre stato particolarmente competitivo, mentre Schiavoni, il pilota Bronze dell’altro equipaggio, è sembrato più in difficoltà.

La 6 Ore di Spa-Francorchamps dell’11 maggio è sembrata un punto di svolta per le vetture italiane: la pilota belga Bovy ha conquistato la pole position sulla pista di casa e l’equipaggio tutto al femminile è stato sempre tra i protagonisti, prima di perdere posizioni fino al quinto posto finale per un rifornimento rapido di carburante. Una sorte analoga è toccata alla vettura gemella, che ha chiuso terza dopo essere stata in testa fino a due giri dal termine. I due equipaggi occupano attualmente il nono e decimo posto nella classifica piloti. Le due Lamborghini arrivano a Le Mans con l’ambizione di conquistare nuovamente il podio.

Le Iron Dames soprattutto puntano a migliorare in quarto posto ottenuto nella scorsa edizione a bordo di una Porsche 911 RSR. Per l’occasione, entrambe le vetture di Sant’Agata Bolognese sfoggeranno una livrea speciale: sulla 60 la tradizionale colorazione gialla accoglierà la presenza del nero, simboleggiando il ciclo giorno/notte. La 85 delle Iron Dames, progetto voluto fortemente da Deborah Mayer per sostenere l’inclusione femminile negli sport, porterà sulle fiancate lo slogan “Women driven by dreams” in rosa su sfondo nero, mentre il resto dell’auto è ricoperto di disegni raffiguranti i sogni disegnati da numerose bambine di una scuola elementare di Le Mans.