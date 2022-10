Marcia indietro della FIA, l'Alpine vince l'appello e Alonso torna settimo nel GP degli USA

Fernando Alonso è tornato settimo nella classifica finale del Gran Premio di Austin. Posizione quanto mai meritata dal pilota spagnolo del team Alpine e che gli era stata tolta per la perdita dello specchietto destro, il quale aveva rappresentato un pericolo per gli altri piloti. Ma Alonso durante la gara non ha mai ricevuto la bandiera nero-arancio specifica per le problematiche che si verificano sulle monoposto durante le corse. Su questo ha spinto la Alpine nel contrastare la richiesta di penalità mossa dal team Haas. Ma in realtà, ad Alonso è stata tolta l'infrazione non tanto perché la FIA ha riconosciuto di non avergli esposto la bandiera sopra citata (mancanza alla quale la FIA si è detta preoccupata), bensì per una serie di procedure nella presentazione dei reclami da parte della Haas e degli appelli da parte della Alpine, con informazioni dette e non dette ai due team da parte della direzione gara o di chi per essi. Un caos burocratico che lascia allibiti, ma almeno la classifica originale del GP di Austin è tornata.

Domenica 23 ottobre 2022, gara, classifica definitiva

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 56 giri

2 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 5"023

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 7"501

4 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 8"293

5 - George Russell (Mercedes) - 44"815

6 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 53"785

7 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 55"078

8 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'05"354

9 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'05"834

10 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'10"919

11 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'12"875

12 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'15"057

13 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'16"164

14 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'21"763

15 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'24"490

16 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'30"487

17 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'43"588

Ritirati

Lance Stroll

Valtteri Bottas

Carlos Sainz

Il campionato piloti

1.Verstappen 391; 2.Leclerc 267; 3.Perez 265; 4.Russell 218; 5.Sainz 202; 6.Hamilton 198; 7.Norris 109; 8.Ocon 78; 9.Alonso 71; 10.Bottas 46; 11.Vettel 36; 12.Ricciardo 29; 13.Magnussen 24; 14.Gasly 23; 15.Stroll 13; 16,Schumacher, Tsunoda 12; 18.Zhou 6; 19.Albon 4; 20.Latifi, De Vries 2.