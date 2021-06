Neuville con la Hyundai verso la vittoria nel Safari Rally. Takamtoto ancora 2°, ma ha Ogier alle costole

NAIROBI – Thierry Neuville si avvia a vincere il primo rally iridato a un anno e mezzo dall'ultimo successo del Wrc. Al volante della sua Hyundai i20 coupé il belga ha chiuso al comando anche l'impegnativa giornata di sabato del Safari Rally del Kenia, guadagnando terreno sul secondo, il sorprendente Katsuta Takamoto. Per il pilota sotto contratto con la Toyota si tratterebbe del miglior piazzamento in carriera in una gara del mondiale.

Non solo per effetto del “gioco di squadra”, Takamoto finirà per venire sorpassato dal compagno di squadra Sébastien Ogier. Venerdì sera il francese gli rendeva praticamente un minuto e mezzo, oggi meno di venti secondi. Neuville può permettersi di amministrare le ultime cinque cronometrate di domenica: meno di 54 chilometri in totale. Sul giapponese ha più di 57'' di margine, sul campione del mondo in carica 1:15 minuti. L'ultimo stage ha riservato una nuova delusione alla scuderia coreana. Ott Tänak, che occupava una rassicurante terzo posizione, ha avuto problemi e ha perso 100 secondi da Ogier, che lo ha scavalcato nella generale. L'estone è quarto a oltre un minuto dal francese. Un distacco praticamente incolmabile, senza imprevisti per il rivale.

Le due Ford Fiesta di Gus Greensmith e Adrien Fourmaux occupano la quinta e sesta piazza a 2:39 e 2:51 da Nueville. Significa che Tänak deve guardarsi soprattutto alle spalle. Restare nella Top 10, dalla quale manca dallo scorso aprile, non dovrebbe costituire un problema: si tratta di un piazzamento che serve a lui, che ha finora conquistato nei Power Stage 12 dei 49 punti di cui dispone in classifica. Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) è settimo, ma a oltre 11 minuti. Gli altri “big” del Wrc – Lorenzo Bertelli (Ford Fiesta), Elfyn Evans (Toyota Yaris) e Dani Sordo (Hyundai i20 coupé) - viaggiano con poco meno o poco più di 50 minuti di ritardo da Neuville. Oliver Solberg, con la Hyundai i20 coupé del team 2C Competition della casa asiatica, si era dovuto ritirare già ieri, dopo il promettente esordio di giovedì.