TCR World Tour: a Vallelunga si è aperta la stagione nel segno di Hyundai con Michelisz e Girolami

CAMPAGNANO DI ROMA – Da sempre punto di riferimento nelle gare Turismo, il circuito di Vallelunga ha inaugurato la stagione 2024 del TCR World Tour, la prima con titolazione FIA. Il numeroso pubblico, che ha affollato tribune e Paddock del tracciato intitolato a Piero Taruffi, ha assistito a due gare intense, ricche di sorpassi e bagarre. Ancora una volta a far saltare il banco è stato il team BRC Hyundai N Squadra Corse. La formazione italiana ha ottenuto una doppia affermazione trionfando dapprima con il campione in carica Norbert Michelisz, attuale leader di campionato, e nell’ultima manche con Nestor Girolami.

Scattato dalla pole in gara 1, Michelisz non è però riuscito a conservare la prima posizione. Complice l’asfalto ancora umido, per via di uno scroscio di pioggia caduto in precedenza, l’ungherese è stato beffato da Yann Ehrlacher allo spegnimento dei semafori. Accusato il colpo, il campione in carica non si è perso d’animo. Sfruttando un errore del francese della Lynk & Co, commesso alla curva Roma alla fine del secondo passaggio, l’ungherese ha ripreso la prima posizione. Michelisz ha poi allungato creando un piccolo margine di sicurezza fino a tagliare il traguardo per primo.

Secondo, Ehrlacher si è visto costretto a contente gli attacchi di Esteban Guerrieri fin sotto la bandiera a scacchi. Quarto al traguardo, Marco Butti è stato successivamente penalizzato di cinque secondi per un contatto, avvenuto nel corso del primo giro, con Mikel Azcona scivolando al quinto posto. A seguire il terzetto Lynk & Co composto da Thed Björk, Santiago Urrutia e Ma Qing Hua. John Filippi, nono, ha preceduto Girolami, autore di una spettacolare rimonta a seguito di un errore commesso in partenza. Undicesimo al traguardo, Filippo Barberi si è aggiudicato la vittoria in Coppa Italia Turismo.

Per via dell’inversione dei primi dieci piloti in griglia, gara 2 ha visto partire dalla prima piazzola, la Elantra N di Girolami. L’argentino, al debutto con i colori Hyundai, ha subito rintuzzato il feroce pressing messo in atto da Urrutia. Alle loro spalle Butti, risalito dal quinto al terzo posto allo start, ha iniziato una lotta intensa con Filippi arrivando anche ai ferri corti. A far rifiatare i piloti ci ha pensato la safety car, entrata per permettere la rimozione delle vetture di Barberi e Jacopo Cimenes finite nella ghiaia.

Anche nella ripartenza le prime posizioni sono rimaste invariate. Girolami ha vinto davanti Urrutia, mentre Butti ha conquistato il suo primo podio nel TCR World Tour. Guerrieri e Azcona hanno provato a impensierire l’italiano ma senza successo. L’argentino si è quindi dovuto accontentare del quarto posto davanti lo spagnolo della Hyundai. Björk è riuscito a tenersi alle spalle il vincitore di gara 1 Michelisz che, grazie al settimo posto, ha mantenuto la prima posizione in campionato. Dopo il contatto nelle prime fasi, Filippi è scivolato ottavo chiudendo davanti a Ma. Sfruttando i ritiri degli avversari, Sandro Pelatti è riuscito a salire in decima posizione assoluta conquistando la vittoria in Coppa Italia Turismo.

TCR WORLD TOUR a Vallelunga: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2