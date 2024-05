Hyundai i10 N Line, la piccola piena di grinta sotto al cofano. Con 100 cv e agilità da vendere il piacere di guida è assicurato

Una city car con il peperoncino sotto il cofano e il divertimento è garantito. La versione N Line di Hyundai i10 si presenta con tutte le caratteristiche per essere simpatica al primo sguardo e tutta da guidare tra curve, controcurve e tornanti, da innamorarsene alla prima pressione dell'acceleratore. La ricetta è semplice, con un motore da 100 Cv ed un peso in ordine di marcia di soli 1024 kg. La variante turbo dello stesso motore, tre cilindri a benzina, montato sulla versione 'normale' della city car coreana, aggiunge quel brio necessario ad accendere il sorriso sui percorsi misti ed è riservato proprio all'allestimento sportiveggiante N Line della piccola, che strizza l'occhio alle sorelle più grandi i20. Se l'aspetto della i10 era già stato reso dinamico con l'ultima sua versione arrivata sul mercato, l'allestimento N Line le fa guadagnare una consistente dose di grinta, a cominciare dal frontale specifico, con una mascherina più grande e le luci diurne a LED.

A completare il tutto e per un tocco di 'cattiveria' che non guasta, ci pensano i dettagli esterni verniciati in rosso brillante e i due terminali di scarico che spuntano dal paraurti posteriore. La Hyundai i10 N Line è sì un vistosa piccola sportiva, ma è pur sempre una city car che, per la sua categoria, si distingue anche per spazio offerto a bordo, confort e facilità di guida. Il peso contenuto contribuisce in maniera importante a mantenere lo sterzo, che spicca anche per precisione, pur rimanendo sempre leggero. Nonostante le naturali misure da auto cittadina, con i suoi 3,67 metri di lunghezza per 1,68 di larghezza, la i10 può ospitare comodamente quattro adulti e offrire 252 litri di baule. Interessanti anche i consumi, considerata la naturale tendenza al 'divertimento' al volante, piuttosto che alla parsimonia.

La Hyundai i10 N Line si attesta su valori di quasi 19 km/l in città e 13,5 kl/l su strade extraurbane, confermando la sua efficienza anche in termini di consumi. Nel momento della guida spensierata, il peso contenuto dell'auto permette prestazioni interessanti, con uno sprint da 0 a 100 km/h in poco più di 10 secondi e una ripresa vigorosa che sorprende, considerata la natura dell'auto. La piccola i10 è reattiva, agile e il telaio ha quella rigidità in più che non guasta nei cambi di traiettoria. Ottimo il cambio manuale a cinque rapporti, preciso, corto e anche esteticamente bello. Divertente alla guida ma non solo, perché la i10 NLine di casa Hyundai ha anche una dotazione di serie e al di sopra delle aspettative per il segmento. La piccola pepata della casa coreana ha il climatizzatore manuale, l'impianto multimediale con schermo di 8», Android Auto e Apple CarPlay e alcune funzionalità che possono essere gestite anche a distanza dall'apposita app.

Notevole anche la dotazione di aiuti alla guida, decisamente non comuni, questi, per la categoria city car. Nella guida di tutti i giorni non mancano infatti l'avviso anti-colpo di sonno, il mantenimento in corsia e la frenata automatica d'emergenza che può individuare anche pedoni e ciclisti. Il navigatore è optional, come i servizi live per cinque anni che comprendono le informazioni sul traffico e il sistema di riconoscimento dei limiti di velocità. Il prezzo di listino per la Huindai i10 N Line è di 19.050 euro e per cominciare a divertirsi basta attendere l'arrivo del primo tornante.