Ogier con la Toyota guida il Rally del Portogallo. Alle sue spalle le Hyundai di Tänak, Neuville e Sordo

MATOSINHOS – Svolta nel Rally del Portogallo, quinta prova del mondiale 2024 di specialità. Venerdì, dopo 9 cronometrate, i primi 7 piloti delle classe regina erano ancora racchiusi in poco più di mezzo minuto. Sabato, prima dell'ultimo riposo, in oltre 70 secondi sono rimasti solo in tre. E, soprattutto, il dominio delle Gr Yaris del Toyota Gazoo Racing è quasi tramontato. Al comando è peraltro rimasto un alfiere del costruttore giapponese, ma alle sue spalle ci sono tre Hyundai i20 N.

Sébastien Ogier è subentrato a Kalle Rovanperä alla guida della gara dopo il secondo stage di sabato in seguito all'uscita di strada del campione del mondo in carica, che si è ribaltato con la macchina e che dovrebbe rientrare domenica per giocarsi gli ultimi punti in palio: quelli del Power Stage e della giornata conclusiva. Il francese è stato il più veloce in 5 delle 9 frazioni di sabato e precede di poco meno di 12'' l'estone Ott Tänak al volante della prima delle tre i20 N del “trenino” Hyundai. Alle sue spalle ci sono sono i compagni di scuderia Thierry Neuville, staccato praticamente di un minuto, e Dani Sordo, 14,2'' secondi più indietro.

Lo spagnolo deve guardarsi da Adrien Fourmaux con la Ford Puma della M-Sport che lo ha a tiro: appena 7,3'' fra i due. Poi, in sesta posizione, il britannico in corsa per il titolo iridato Elfyn Evans con la quarta Gr Yaris, che però viaggia a quasi 2,20'' dal podio di Neuville, che lo precede nella generale provvisoria assoluta e che in virtù del nuovo sistema di assegnazione dei punti avrebbe guadagnato qualche lunghezza a patto di tagliare il traguardo. Il francese del team d'Oltremanica è l'ultimo dei piloti della classe regina ancora nella Top 10 temporanea.

Grégoire Munster con la seconda Ford Puma è 14° e a due minuti e mezzo dalla decima posizione, anche se domenica viene azzerato tutto e anche lo stesso Rovanperä e il compagno di squadra Katsuta Takamoto correranno per i punti perché occupano gli ulimi due posti della classifica. Dietro Munster, fra i dieci, ci sono poi esponenti del Wrc2, a cominciare dal russo che corre con licenza bulgara Nikolay Gryazin, settimo a oltre 9 minuti e mezzo dalla vetta con la Citroen C3. L'italiano Roberto Daprà navigato da Luca Guglielmetti è 18° con la Skoda Fabia. Domenica si corrono le ultime quattro cronometrate per complessivi 62,2 chilometri.