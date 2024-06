Ford Gtd, la “belva” da oltre 800 cv con Performance Pack presentata in occasione della 24h di Le Mans

LE MANS – Di circuito in circuito. Ford ha presentato lungo il tracciato de la Sarthe, in Francia, la nuova Mustang Gtd con la quale punta a girare al Nürburgring, in Germania, in meno di 7 minuti. La vettura monta il V8 sovralimentato da 5.2 litri per il quale l'Ovale Blu ha confermato una potenza superiore agli 800 Cv grazie al cambio a doppia frizione a otto velocità. La trasmissione è corredata dalla palette esagonali in titanio al volante, più leggere e promesse con una presa migliore.

Non solo. Il costruttore ha aggiunto due nuove pulsanti al pannello principale che consentono l'accesso al menu delle Track Apps per attivare il sollevamento dell'asse anteriore ed evitare ostacoli nei parcheggi e nei vialetti. Si tratta di una delle applicazioni che Ford ha mutuato dal motorsprt. Non a caso, a richiesta, il rivestimento in titanio si può avere anche per il selettore di marcia inserito nella consolle centrale. I sedili Recaro sono invece di serie.

Per ottenere un crono sotto i 7 minuti nell'Inferno Verde tedesco, Ford ha equipaggiato la Gtd con il nuovo Performance Pack che include cerchi in magnesio, aerodinamica attiva con flap inseriti sotto il corpo della macchina, uno splitter più grande e un sistema di riduzione della resistenza sull'alettone posteriore. Il frontale ridisegnato serve per accentuare lo spirito racing della vettura. Non incidono sulle prestazioni, ma esaltano la sportività del modello le grafiche dedicate del quadro strumenti digitale, lo schermo centrale personalizzabile e il sistema di infotainment Sync 4. Il modello si distingue per la livera Chroma Flame, a proposito della quale l'Ovale Bu parla di un «audace ingresso sul palcoscenico europeo».

La tonalità bordeaux vista a Le Mans si sposa bene con le finiture della versione Carbon, il modello esibito in occasione della 24h che ha cofano, tetto e Tech Deck posteriore non verniciati. Gli altri colori disponibili sono il grigio Polymimetic, il rosso Race, il nero Shadow, il bianco Frozen e il blu Lightning. «Grazie alla carrozzeria molto leggera in fibra di carbonio e all'aerodinamica attiva del Performance Pack, abbiamo preso spunto dal mondo del motorsport per far sì che la Mustang Gtd dia il massimo in ogni situazione con l'obiettivo di completare un giro del Nürburgring in meno di sette minuti», ha dichiarato Greg Goodall, Chief Engineer del modello. Dentro l'abitacolo, i due schermi sono da 12,4'' (quadro strumenti) e 13,2''. Per l'eventuale acquisto è necessario presentare una “candidatura”: dalle 13 di giovedì, per i clienti europei è disponibile uno specifico sito (TheMustangGTD.com).