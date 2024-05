Rovanperä, Ogier e Katsuta, dopo 9 cronometrate tre Toyota al comando del Rally del Portogallo. Poi tre Hyundai​

MATOSINHOS – I distacchi sono ancora imitati (i primi 4 della classifica provvisoria sono racchiusi in meno di 5 secondi mezzo), ma i valori sembrano consolidati. Perché il Toyota Gazoo Racing sta guidando il Rally del Portogallo, quinta tappa del mondiale di specialità 2024, con tre Gr Yaris. Sono quelle pilotate nell'ordine da Kalle Rovanperä, Sébastien Ogier e Takamoto Katsuta. Poi ci sono le tre Hyundai i20 N.

Al finnico campione del mondo in carica è bastato vincere una delle finora 9 cronometrate portate a termine per issarsi al comando della corsa: è successo con il primo stage del pomeriggio, quando ha scalzato dalla vetta il compagno di squadra Kastuta, nel frattempo sceso al terzo posto a 4,7'' dalla vetta. Dopo la frazione che ha chiuso la giornata, il pilota nipponico è stato infatti scavalcato anche da Ogier (due volte il più veloce oggi), che insegue Rovanperä a un solo secondo.

Con un ritardo di 7 decimi dalla terza Gr Yaris, Ott Tänak guida il trenino della Hyundai ai piedi del podio. Alle spalle dell'estone c'è prima lo spagnolo Dani Sordo, che viaggia già a quasi 18'' dal battistrada malgrado il successo in 3 stage, e poi Thierry Neuville (due affermazioni parziali tra giovedì sera e venerdì), staccato di appena 2 decimi e che può permettersi anche di controllare a corsa perché il suo primo posto della graduatoria iridata non sembra in pericolo. In settima posizione c'è il primo dei due piloti con la Ford Puma, il francese terzo della generale assoluta Adrien Fourmaux, che vede il podio già a più di 25''.

Più attardate le altre due guide della classe regina. Elfyn Evans (Toyota Gr Yaris), il secondo del mondiale, ha rimediato anche una foratura ed è ottavo con un ritardo di quasi 90 secondi da Neuville. Il britannico precede Grégoire Munster con la seconda vettura dell'Ovale Blu della scdueria M-Sport, che è nono a poco meno di due minuti e mezzo da Rovanperä. Il primo del Wrc2 è Oliver Solberg con la Skoda Fabia. Sabato si corrono 9 stage per complessivi 145 contro il tempo, inclusi i quasi 3,5 della super speciale serale Lousada.