Pulcini illeso dopo un pauroso incidente al Mugello al Ferrari Challenge. La 488 Evo del pilota romano si è cappottata più volte

SCARPERIA - Pauroso incidente ieri pomeriggio all’autodromo del Mugello a Scarperia (Firenze), fortunatamente illeso il conducente della Ferrari 488 Challenge Evo coinvolta, Marco Pulcini, pilota romano della categoria Trofeo Pirelli Am. Tutto è avvenuto in gara 1 del Ferrari Challenge, il campionato europeo monomarca del Cavallino Rampante. A causa dell’esplosione della gomma posteriore sinistra all’inizio del secondo giro della gara, il pilota ha perso il controllo della sua Ferrari in piena velocità sul rettilineo principale, andando a sbattere violentemente contro il muro di protezione.

La vettura, dopo aver perso tutta la parte anteriore della carrozzeria, è poi rimbalzata in pista mentre transitavano le altre vetture, cappottandosi 3 volte prima di fermarsi al centro della pista col tetto della vettura appoggiato sull’asfalto. Fortunatamente la cellula di protezione della macchina è rimasta intatta e Pulcini, visibilmente spaventato, è uscito immediatamente dalla vettura prima di essere soccorso dai medici del circuito. Successivamente il pilota è stato trasportato al centro medico dell’autodromo, ma non è stato riscontrato nessun danno fisico tranne un grandissimo spavento.