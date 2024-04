Torna Gp di Cina dopo stop Covid. A shanghai la Ferrari punta la Red Bull

La Formula 1 torna in Cina dopo quattro anni di assenza a causa dell'emergenza Covid e lo fa a Shanghai dove per la prima volta correrà un pilota cinese, Guanyu Zhou. Da allora tante cose sono cambiate nel Circus, si è passati dal dominio di Lewis Hamilton a quello della Red Bull di Max Verstappen; l'olandese questa volta dovrà vedersi le spalle da una Ferrari ormai seconda forza del Mondiale e in continua crescita, dopo un 2023 difficile per la scuderia di Maranello, come ha ricordato proprio oggi il presidente del Cavallino Rampante, John Elkann, aprendo l'assemblea degli azionisti. «Il 2023 è stata una stagione difficile e spesso avara di soddisfazioni per la Scuderia Ferrari - le sue parole -. Sebbene la vittoria a Singapore abbia lanciato un segnale incoraggiante, come i due podi conseguiti, sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare senza sosta». Uno scorso anno duro per la Rossa nella massima serie, ma che sarà ricordato a Maranello per la storica affermazione a Le Mans.

«La passione di milioni di tifosi in tutto il mondo è ciò che ci sprona a migliorare costantemente - ha sottolineato. Elkann ha parlando anche della vittoria a Le Mans dello scorso 11 giugno - abbiamo assistito al raggiungimento di un'incredibile pietra miliare nella storia Ferrari. È stato un giorno indimenticabile, che ci ha ricordato l'importanza di trovare il coraggio e l'umiltà di continuare a migliorare sempre. Sono molti gli aspetti che hanno reso questa elettrizzante vittoria così speciale. Innanzitutto, ha segnato il ritorno vittorioso della Casa di Maranello nella classe regina del Wec, proprio del centenario di questa corsa leggendaria. La vittoria - ha concluso il numero uno della Ferrari - ha messo in evidenza l'approccio unico di Ferrari e ha visto l'intera Casa fare gioco di squadra per contribuire al successo dell'hypercar».

Tornando alla pista di Shanghai, molto amata dai piloti per le impegnative curve veloci alternate a lunghi rettilinei, sarà anche l'occasione per assistere alla prima volta di Guanyu Zhou nel Gran Premio di casa. Il pilota cinese del team Stake ha voluto celebrare questo evento con un casco speciale che indosserà per tutto il fine settimana. Giallo, verde, azzurro, rosso e blu i colori utilizzati, con una foto da bambino, presente proprio a Shanghai per il Gp di Formula 1, nella quale sventola una bandiera di Fernando Alonso, ex Ferrari e ancora in auge a lottare con i big sulla sua Aston Martin.