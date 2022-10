Toyota, suo anche il titolo a squadre. In Catalogna vince con la GR Yaris di Ogier

SALOU – Doppio successo per Toyota al Rally di Catalogna, come tre settimane fa in Nuova Zelanda, dove Kalle Rovanperä aveva vinto gara e titolo individuale. Sull'asfalto spagnolo della Costa Dorada, nella provincia di Tarragona, con la Gr Yaris plug-in Sèbastien Ogier si è aggiudicato la prova e ha consentito al costruttore giapponese di assicurarsi aritmeticamente anche l'alloro a squadre. Per il fuoriclasse francese, alla sua quinta presenza nel Wrc 2022, si tratta del successo numero 55 in carriera. Per il Toyota Gazoo Racing si tratta invece della sesta affermazione iridata, la terza dal 2017 in poi, anno del suo rientro al rally, la seconda consecutiva.

Ogier era passato in testa con la terza cronometrata e, dopo un breve avvicendamento al vertice, era tornato al comando con la quinta frazione: da quel momento in poi ha consolidato il vantaggio e guidato fino alla vittoria, che ha coronato anche con il miglior tempo nel Power Stage (30 punti in totale). Con la Hyundai i20 N, Thierry Neuville si è classificato secondo con un distacco di 16,5'' e ha preceduto il neo campione del mondo Rovanperä, che ha chiuso terzo ma i cui punti sono stati decisivi per l'affermazione a squadre.

Fra il 10 e il 13 novembre in Giappone, nella zona di Nagoya, vicino al quartier generale di Toyota, restano da assegnare solo le posizioni sul podio della graduatoria mondiale. Grazie ai punti conquistati in Catalogna, Neuville è salito a quota 166, mentre il compagno di squadra Ott Tänak, quarto con la seconda delle tre Hyundai i20 N della classe regina, si è portato a 187. Almeno sulla carta il belga può ancora conquistare il platonico titolo di vice campione del mondo.

Dani Sordo, con la terza vettura coreana plug-in, ha chiuso quinto a 1:16.5 dal vincitore ed a oltre mezzo minuto dall'estone. Quindi, nell'ordine, le due Gr Yaris di Elfyn Evans, sesto, e Takamoto Katsuta, settimo, seguite nella Top 10 da tre Ford Puma. Con l'ottava piazza, peraltro a oltre due minuti dal podio, Adrien Fourmaux è stato il migliore della M-Sport e ha preceduto di 4,6'' Craig Breen e di quasi una cinquantina di secondi Pierre Louis Loubet.