Vallellunga festeggia il suo 65mo compleanno. Il 30 novembre del 1957 l'inaugurazione dello storico tracciato

Vallellunga festeggia il suo 65mo compleanno. Il 30 novembre del 1957, l’allora presidente dell’ Automobile Club di Roma Alberto Canaletti Gaudenti , accompagnato dal Sindaco di Campagnano Mazzotti, dal proprietario dell’impianto Rag. Pesci, tagliava il nastro dell’inaugurazione della nuova pista. Vallelunga, per la verità, era già in attività dall’inizio del decennio, era la pista su sabbia, sede delle “riunioni” una serie di brevi corse, molto popolari tra i piloti romani nel periodo invernale, in gruppo o handicap, di tipo ippico, con tanto di possibilità di scommettere al botteghino.

D’altra parte la struttura era nata nel sito di un precedente allevamento di purosangue dello stesso Pesci, dismesso per motivi climatici. Il 1957 è però l’anno dell’incidente di Guidizzolo alla Mille Miglia, che ha come conseguenza il fermo di tutte le corse su strada, che costituiscono il clou dell’automobilismo italiano. Ci si rende conto che esiste un solo impianto permanente, Monza, e che l’attività deve essere spostata su piste che diano le massime garanzie per pubblico e piloti.

A Roma, con il Gran Premio che si è corso a Caracalla e poi a Castelfusano, sempre su circuiti stradali, si è pensato di costruire una pista ex novo, ma ovviamente la cosa avrebbe avuto tempi lunghi. Tra Pesci, l’Automobile Club Roma che tra l’altro festeggia quell’anno il suo 35mo compleanno, e la Federazione Motociclistica, si trova facilmente l’accordo per asfaltare Vallelunga, con l’investimento di una trentina di milioni di lire. Il 22 luglio c’è la posa della prima pietra, a ottobre la pista è pronta per i collaudi. Il 30 novembre e l’1 dicembre 1957, un week end freddissimo, le prime corse con la Sei Ore, che registra la vittoria di Luciano Mantovani su Osca 950 cc.

