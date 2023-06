La sorpresa dell’estate: ecco la “500 del mare”. Progettata a Napoli, autorizzata da Stellantis

CASTELLAMMARE DI STABIA - Si chiama Car 500 Off-Shore. Ha le forme di una Fiat 500 X, ma è una barca. Non un mezzo anfibio, come si potrebbe pensare, ma una vera e propria imbarcazione planante, lunga 4,7 metri, motorizzata fuoribordo, che può ospitare a bordo fino a 5 persone. Ha richiesto quattro anni di lavoro e laboriose trattative tra il suo inventore – un giovane 24enne napoletano - e i vertici di Stellantis, che hanno dato il via libera al progetto. Un progetto ambizioso, mirato a produrre almeno 500 unità e ad esportarle anche all’estero, Stati Uniti compresi. Per ora, però, non sono stati ancora comunicati prezzo e prestazioni.

A settembre del 2022 era stato svelato in anteprima, al Salone nautico di Genova, un primo prototipo, che aveva suscitato molta curiosità. A distanza di meno di un anno ecco l’esemplare numero 1, presentato in pompa magna sul piazzale di Marina di Stabia (porto turistico di Castellammare, alle porte di Napoli). La prima reazione, tra i presenti, è stata di stupore: le forme e i tratti salienti sono decisamente quelli di una 500 X, la “sorella maggiore” della popolare citycar italiana, ovviamente proposta in edizione cabriolet.

Il frontale la parte più somigliante, ma si fanno apprezzare, per la straordinaria somiglianza con l’auto, anche la coda e gli interni. Di rilievo alcuni particolari in acciaio lucido e i passamano in legno, i fari anteriori e le luci posteriori. Volante e cruscotto richiamano quelli dell’auto, e non mancano dotazioni d’un certo pregio, come il sistema d’infotainment Alexa.

La vernice può essere perlata o metallizzata. Il parabrezza è incastonato in una cornice inox che dona eleganza e robustezza; il pavimento, tipicamente nautico, è in teak. I sedili sono rivestiti in finta pelle: quelli anteriori in perfetto stile automobilistico, i posteriori si stendono come chaise-longue, fino a diventare veri e propri prendisole. Bello l’accoppiamento di colori bianco e azzurro, tipicamente nautico. In coda – pardon, in poppa - il vano bagagli diventa l’alloggiamento del motore fuoribordo (per l’occasione del lancio un Mercury da 40 cavalli). Tra le dotazioni tipicamente nautiche non mancano la scaletta per la discesa e salita dal mare e la doccia esterna.

Car 500 Off-Shore è opera di un intraprendente napoletano di Santa Maria La Carità, con nessuna esperienza nel campo. Si chiama Antonio Pietro Maria Galasso, ha 24 anni, non è un ingegnere, ma è laureato in giurisprudenza. Per portare avanti la sua idea si è avvalso della collaborazione di un altro giovane intraprendente, l’amico coetaneo Carmine Somma, appassionato di meccatronica, ovvero con capacità di destreggiarsi come meccanico ed elettrauto.

“Non è stato facile trasferire il concept di un’automobile a un’imbarcazione – dice Galasso - ma alla fine ce l’abbiamo fatta. In questo campo c’è tanta artigianalità, ma anche tanta tecnologia. Puntando sulla sintesi di questi valori siamo arrivati a realizzare questa imbarcazione originale, adatta al diporto ma anche all’impiego nei grandi hotel o come taxi del mare”.

Per andare avanti Galasso ha dovuto richiedere necessariamente l’autorizzazione a Stellantis, o meglio all’Ufficio Licensing Fiat a al Centro Stile Fiat. A lavoro ultimato, da Torino hanno diffuso una nota in cui si legge che “la Fiat 500 del mare ha caratteristiche tecniche e funzionali molto avanzate ed è stata costruita con materiali che adottano soluzioni innovative e originali. Il progetto portato avanti da Galasso con il contributo del Centro Stile Fiat sostiene il ricco patrimonio del brand attraverso la riproduzione di una delle auto più iconiche, simbolo della dolce vita”.

“Il nostro lavoro è stato analizzato con estrema attenzione e rivisto con la collaborazione di alcuni ingegneri che si sono preoccupati principalmente di assicurarsi standard di efficienza e di sicurezza” dice da parte sua Galasso. E aggiunge: “Nei piani futuri concordati con Stellantis c’è anche un ulteriore sviluppo del progetto, mirato alla realizzazione di una versione elettrica a emissioni zero”. Sarà l’ideale per navigare nelle aree marine protette e in alcuni laghi interdetti alla navigazione con motorizzazioni termiche.

A dare coraggio all’impresa è arrivato anche il messaggio di compiacimento del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che in un messaggio fatto pervenire a Castellammare di Stabia ha definito la 500 del mare “una vera novità nel panorama nautico italiano e internazionale, che contribuisce a dare ulteriore lustro a un comparto famoso nel mondo per capacità d’innovazione, artigianato e gusto”.