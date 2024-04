A Palma di Maiorca primo salone nautico del Mediterraneo. Italiani in prima fila dal 25 al 28 aprile con barche, yacht, RIB e maxi-RIB

Fervono i preparativi in vista dell’apertura del Salone nautico di Palma di Maiorca, evento che tradizionalmente inaugura la stagione fieristica del Mediterraneo, giunto quest’anno alla 40ma edizione: un’edizione particolarmente ricca, in programma dal 25 al 28 aprile al Moll Vell di Palma, dove saranno accolti, in una cornice unica, ai piedi della famosa cattedrale, oltre 32mila visitatori, quasi 300 espositori e circa 250 imbarcazioni. Imbarcazioni di tutti i tipi, dai gommoni agli yacht, dai monocarena ai catamarani, a motore e a vela. A rendere completo il panorama espositivo, anche attrezzature per la nautica, la pesca e gli sport acquatici, e stand dedicati a motori, moto d’acqua e generatori. Non mancheranno, inoltre, presenze mirate alla promozione turistica di località del Mediterraneo, comprese quelle italiane.

In concomitanza è previsto anche il Palma Superyacht Show, esclusivo salone nautico destinato ai comparti brokerage e charter per imbarcazioni di oltre 24 metri. Qui è compresa anche un’area dedicata al Refit & Repair che si rivolge agli esperti e ai professionisti del settore. Al Moll Vell, invece, la scena sarà occupata prevalentemente da imbarcazioni di dimensioni comprese tra i 10 e i 20 metri. Si annuncia qualificata, ma non particolarmente estesa, la rappresentanza di cantieri italiani.

Tra i fedelissimi del Made in Italy spicca Arcadia, che porta a Palma la sesta unità dello Sherpa 80, imbarcazione ideale per la navigazione nel Mediterraneo grazie alle immense aree all’aperto, sfruttabili in modo diverso a seconda delle esigenze e arredate in totale continuità con gli spaziosi ambienti indoor. Le Baleari, del resto, rappresentano da sempre un mercato molto florido per il brand di Ugo Pellegrino, imprenditore noto per la capacità di proporre imbarcazioni non convenzionali e per l’ampio uso di pannelli solari utili ad abbattere i consumi di energia e ridurre l’impatto sull’ambiente.

Tra i nomi più noti della nostra cantieristica ha annunciato la presenza a Palma anche Rizzardi, in questo caso però non con una barca ma con un progetto, presentato dal dealer locale Pasion Trading SL. Per la precisione il progetto di Rizzardi riguarda l’INSeven Plus, ovvero la barca che andrà ad occupare il ruolo di ammiraglia del cantiere di Sabaudia: si tratta di uno yacht di 75 piedi (24 metri) che ha già trovato un primo compratore (un armatore italiano che ha definito l’acquisto “sulla carta”).

Sarà invece presente con due barche Fiart, il cui vertice ha deciso di consolidare la propria presenza nei mercati esteri e di sostenere le attività di due partner come Probrava Group, leader nel settore yachting in tutta la Spagna, e ME Yachting, riferimento per i clienti di lingua tedesca e austriaca che navigano nelle isole baleari. Ma non solo. Il piano d’internazionalizzazione del cantiere napoletano ha già previsto la presenza, attraverso i vari dealer locali, anche al Dalmatia Boat Show svoltosi dal 18 al 21 aprile a Seget Donji, in Croazia, e – per l’immediato futuro – alla Napoule Boat Show in programma dal 25 al 28 aprile a Mandelieu. Prevista anche la presenza all’Ascona Boat Show in calendario dal 9 al 12 maggio in Svizzera, e al Salone di Portorose, ancora in Croazia, dal 16 al 19 maggio.

I Seawalker 35 e 43 Panorama sono stati scelti per rappresentare al mercato spagnolo la produzione più recente di Fiart. Il 43, in particolare, è al debutto assoluto sul mercato iberico, dove il cantiere napoletano conta di far valere non solo le qualità marine, ma anche lo spazio vivibile all’aperto e al chiuso e i vantaggi assicurati dal grande hard-top che chiude l’ambiente nella zona frontale: collegato al parabrezza anteriore in cristallo, amplia lo spazio vivibile all’esterno e assicura una navigazione protetta e asciutta.

Tra i produttori italiani di RIB e Maxi RIB hanno annunciato la presenza a Palma Anvera e Tecnorib. Nel primo caso la star annunciata è il 58, gigante gommato di quasi 18 metri costruito in fibra di carbonio, in grado di assicurare, con due motori MAN da 850 hp, velocità dell’ordine di 53 nodi. Ma l’ammiraglia del cantiere di Misano Adriatico promette, oltre alle super prestazioni, anche ampi spazi vivibili all’aperto e sottocoperta, proponendosi come interessante alternativa a uno yacht.

Sacs Tecnorib sarà invece presente al salone che inaugura la stagione nautica nell’area mediterranea con i Pirelli 30, 35 e 42 della “famiglia” speedboats, presentata dal distributore locale Swiss Yachting. Vale la pena ricordare che si tratta di battelli sportivi, dal design iconico, firmato da Ted Mannerfelt, che attraverso linee raffinate e nette comunica l’idea di potenza e velocità e ben si coniuga con i valori di unicità e iconicità tipici del brand.

Grazie al dealer Helimotor, Sacs-Tecnorib espone a Palma anche il Rebel 47. In questo caso il design porta la firma di Christian Grande, al quale si deve un battello che si configura come un cruiser di lusso dallo stile moderno, i cui tubolari in foam di dimensioni ridotte rendono il layout esterno più sinuoso ed elegante. Con la stessa firma viene presentato anche lo Strider 13, che si distingue non solo per le linee esclusive, ma anche per la qualità costruttiva, la versatilità di utilizzo e la sicurezza, qualità che lo rendono il modello ideale per chi ama le prestazioni e lo spazio.

Su due fronti (barche in vtr e gommoni) è presente Salpa, che espone l’Avantgarde 35 e i Soleil 18 e 33, ovvero il noto walkaround di 11 metri, con 4 posti letto, motorizzabile sia entrobordo che fuoribordo, e due rappresentanti della fortunata flotta di battelli pneumatici destinata ad accrescersi ulteriormente entro giugno, quando il cantiere della famiglia Pane presenterà l’attesissimo Soleil 52, maxi RIB di 15,50 metri progettato con il contributo di Adam Youngher per la carena e Francesco Guida per il resto.

Non manca una rappresentanza italiana anche tra i produttori di gozzi, molto apprezzati in Spagna. In prima fila c’è Apreamare, che tramite il suo dealer per la Spagna Island Yacht Broker espone due unità del Gozzo 35, motorizzate con due Volvo Penta da 320 hp in linea d’asse, ma dalle livree molto differenti. Com’è noto, il Gozzo 35 è una barca walkaround dal fascino mediterraneo che si caratterizza per gli ampi spazi di bordo, l’elevata qualità costruttiva e una carena unica nel suo genere, adatta anche, nella versione Speedster, alla motorizzazione fuoribordo. A Palma non sarà invece presente il nuovissimo 38 Cabin, frutto di un’idea di Cataldo Aprea che punta ad abbracciare nuovi segmenti di mercato con l’obiettivo di realizzare una barca comoda, sicura, facilmente gestibile da una sola persona e godibile anche d’inverno, dunque non solo in Mediterraneo, ma anche nei mari del Nord Europa, nei grandi laghi americani o in Turchia. L’esemplare numero 1 è stato appena varato e sottoposto ai primi test, la presentazione ufficiale è prevista a settembre al Salone di Cannes, e subito dopo a Genova.

Tra i cantieri stranieri – vale la pena ricordarlo – si annuncia interessante la presenza a Palma di due marchi inglesi, Sunseeker e Pearl Yachts. Il primo ha comunicato che dopo il debutto del gennaio scorso al Boot di Düsseldorf farà la prima apparizione nel Mediterraneo il nuovissimo Ocean 182, yacht di 90 piedi (28 metri circa) che esibisce un design rivoluzionario per il cantiere, introducendo il concetto di imbarcazione “stile attico”. Accanto all’Ocean saranno esposti anche il Superhawk 55 e il Manhattan 55, quanto basta per consentire ai vertici di Sunseeker di parlare di “un’esposizione completa, con tre yachts che offrono qualcosa di unico per la crociera nel Mediterraneo”.

Pearl Yachts sarà rappresentato dal distributore locale Mallorca Marine Group, impegnatosi a esporre un’intera flotta, con l’ammiraglia Pearl 95 in testa, seguita dai Pearl 72 e 62. Tutti yacht esclusivi, di riconosciuta qualità, che testimoniano il percorso di innovazione del cantiere guidato da Iain Smallridge. Il quale, alla vigilia del salone spagnolo, ha ricordato che presto la flotta sarà completata con l’arrivo del nuovo Pearl 82.