Explorer 40m, Rosetti Superyachts e Luxury Living Group insieme per il top dell’eleganza

RAVENNA - Nel panorama della nautica di lusso italiana è in arrivo qualcosa di nuovo, frutto di un accordo di collaborazione mirato a esaltare non solo lo stile e le qualità strutturali dell’imbarcazione, ma anche gli interni ed il relativo decor. Protagonisti dell’intesa sono Rosetti Superyachts, da tempo specializzatosi nella costruzione di explorer unici, realizzati su misura per il cliente, e Luxury Living Group, da 40 anni leader in quattro continenti nel design, nella produzione e nella distribuzione di arredi di lusso per alcuni dei più importanti brand internazionali, come Versace, Dolce&Gabbana, Trussardi, Bentley, Bugatti, per non dire del proprio marchio Luxence Luxury Living.

Primo prodotto destinato a beneficiare dell’accordo sarà l’Explorer 40m, yacht di 40 metri in acciaio e alluminio, dalle linee potenti e rigorose, progettato dall’ingegnere Sergio Cutolo, titolare di Hidro Tec. L’imbarcazione nasce nella scia dei successi ottenuti dall’Emocean, il 38m Explorer varato nel 2021 che nel suo primo anno di vita ha già completato due traversate atlantiche e vinto tre prestigiosi premi, tra cui il WSA di Boat International.

“La collaborazione con Luxury Living Group nasce dalla volontà di presentare un progetto come quello del 40m EXP in modo diverso, proponendo già una soluzione d’arredo elegante e moderna sviluppata con un’azienda che del custom e dell’arredo di lusso ha fatto il suo fiore all’occhiello” ha spiegato Andrea Giora, direttore delle vendite e responsabile del marketing di Rosetti. “Il 40m EXP – ha aggiunto il manager - ci dà la possibilità di esplorare alcune caratteristiche già intraviste nel 38m EXP e di proporle in soluzioni differenti anche sugli interni, con un suggerimento di personalizzazione che può chiaramente essere modulato sulle esigenze del cliente”.

In perfetta sintonia le dichiarazioni dell’amministratore delegato di Luxury Living Group, Andrea Gentilini, il quale ha tenuto a sottolineare che “è un piacere collaborare con un cantiere giovane e ricco di potenzialità come Rosetti Superyachts, che ha ricevuto quest’anno a Londra e l’anno scorso a Cannes importanti premi dal mondo nautico. Luxury Living Group – ha aggiunto - è leader nel design, produzione e distribuzione di arredi di lusso per alcuni dei più importanti brand internazionali e siamo allineati con le richieste di un mercato del lusso quale è la nautica sia per la qualità, sia per il grado di personalizzazione dei nostri prodotti”.

Il nuovo RSY 40m – vale la pena sottolinearlo – sfrutterà le caratteristiche progettuali e idrodinamiche già comprovate dalla piattaforma navale del 38m EXP, ma aggiunge una nuova sezione di prua e una poppa più lunga, piatta e relativamente asciutta. Nelle previsioni del cantiere, alle eccellenti doti da explorer (autonomia di crociera superiore a 5.000 miglia nautiche a una velocità di 10 nodi, notevoli capacità dei serbatoi carburante e acque nonché di cambusa e storage) si sommeranno una raffinatezza e un gusto mai visti prima su imbarcazioni di questa categoria.

I quattro ponti sono inondati da luce naturale che entra copiosa dalle grandi vetrate, mentre gli ampi spazi esterni e interni sono studiati per interagire tra loro e garantire sia la vita sociale, sia la privacy degli ospiti. Quanto al ruolo degli esperti di Luxury Living Group, in casa Rosetti parlano di un impegno mirato a esaltare la coerenza. Il discorso riguarda dunque sia il loose furniture – con arredi selezionati da tutte le collezioni LLG – sia i tessuti, le essenze e i metalli. “A bordo – viene spiegato - si respira un’armonia costante che unisce i pezzi e gli ambienti, declinando toni, luminosità e contrasti a seconda delle differenti destinazioni d’uso”.

Il salone del bridge deck propone un accogliente sofà componibile della linea Trussardi Casa, che si illumina di tocchi di blu per armonizzarsi con le poltrone D&G Casa declinate nel tema blu mediterraneo. L’ambiente si completa con accessori e decorazioni della stessa area di gusto del main saloon. Il bridge deck nella sua declinazione outdoor si arricchisce di speciali arredi della linea Stiletto di Versace Home presentata al Salone del Mobile 2022, decorati da un pattern jungle. Nella suite armatoriale, con balcone privato, i toni si smorzano, a sottolineare la ricerca di un’atmosfera più rilassata e intima: qui prevalgono i colori neutri del tortora, scaldati da sprazzi di cognac, di blu e dal movimento scultoreo della parete che, dalla testa del letto, si allunga fino al soffitto. Molto ricercate la vanity in legno scuro e l’iconica poltrona Kingston di Bentley Home.