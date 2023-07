Invictus TT420 nella speciale edizione Vogue White si prepara al debutto al Cannes Yachting Festival 2023

BORGIA - Design d’avanguardia, non convenzionale, eleganza, cura dei dettagli, buone prestazioni, comfort: sono queste le caratteristiche, ormai note da tempo, delle barche con marchio Invictus, gioielli in vtr progettati con la collaborazione di Christian Grande, costruiti in Calabria, nel cantiere Aschenez, ed esportati in buona parte del mondo. La new entry più recente è rappresentata dalla versione Vogue White del TT420, barca di 13 metri presentata in anteprima al salone a secco di Düsseldorf del gennaio scorso, e ora pronta a farsi vedere in acqua al Cannes Yachting Festival in programma a settembre.

L’elemento di distinzione più evidente della barca che sarà esibita in Costa Azzurra è la speciale verniciatura bianca, denominata “Vogue White”, un’opzione – tengono a sottolineare in cantiere – che rappresenta la capacità del brand Invictus di interpretare in modo unico anche un colore semplice come il bianco. “Si tratta di una tonalità assolutamente neutra e per questo, paradossalmente, distinguibile da altri bianchi più o meno caratterizzati” spiega Christian Grande, aggiungendo che “l’audacia del cantiere risiede nell’aver fatto scelte inusuali, che rendono piacevolmente complesso il gioco delle cromie di questa esclusiva versione.”

Altro elemento caratterizzante dell’Invictus Vogue White è la presenza di un garage per il tender (purché non superi i 2,10 metri). Per il resto la nuova barca riprende gli stilemi dell’ammiraglia TT460, il modello che nel 2020 è stato premiato con il Design Innovation Award. Di spicco le forme del parabrezza integrale in cristallo (con tergi) che danno slancio alla silhouette unendosi all’hard-top in carbonio e assicurando sia una buona protezione in navigazione, sia anche una corretta circolazione d’aria quando si è fermi in rada (grazie a un originale sistema di apertura frontale).

In coperta è previsto, sull’intera lunghezza, un comodo camminamento perimetrale protetto da alte murate. A prua spicca un ampio prendisole convertibile in chaise longue; a centro barca, grazie a tavolini abbattibili, la spaziosa dinette può convertirsi in un grande spazio per il relax riparato dall’hard-top. Alla stessa altezza, le murate possono essere dotate opzionalmente di due terrazze laterali abbattibili, mentre la spiaggetta poppiera è rivestita in teak, come il ponte. Tra gli optional è previsto un dispositivo idraulico di movimentazione per facilitare la risalita a bordo e la gestione del tender.

Internamente è confermata la formula dell’open space, che mette in evidenza la spaziosa zona leaving con divani a U che ruotando si trasformano in un comodo letto matrimoniale; a poppa è prevista una cabina con due letti singoli; l’altezza interna è adeguata, comodo il bagno con doccia separata. La motorizzazione entrofuoribordo è affidata a due propulsori D6 Volvo Penta da 440 cavalli.