DS7 Vauban, la plug-in ibrida blindata del Suv francese. Realizzata con Welp offre un livello di protezione Vpam 4

Una nuova vettura rappresenta l’evoluzione della collaborazione tra il Gruppo Welp e DS Automobiles, si tratta della DS 7 Vauban, che segue la DS 7 Élysée realizzata per la presidenza della repubblica francese. Quest’ultima è un progetto unico, creato sulla base DS 7 E-Tense 4x4 300, con tanto di blindatura, telaio allungato di circa venti centimetri dietro il montante centrale, e dotazioni specifiche, che ha favorito la lo sviluppo e la produzione di un piccolo lotto di DS 7 blindate. Costruita a Hérimoncourt da Welp France, che ha acquisito una parte di un ex sito Stellantis, la DS 7 Vauban prende il nome dalle fortificazioni costruite alla fine del 17mo secolo e dichiarate patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

Come la DS 7 Élysée, è realizzata sulla base della DS 7 E-Tense 4x4 300 utilizzando materiali leggeri ma particolarmente resistenti agli impatti ed al calore, e vetri di sicurezza che rafforzano il veicolo per garantire un livello di protezione Vpam 4. Tra gli accessori a richiesta di questa vettura, di cui i primi esemplari saranno disponibili a partire da aprile 2024, troviamo estintori automatici, ventilazione a circuito chiuso, sirena e interfono e, per il comfort dei passeggeri, delle prese USB extra, oltre a luci di lettura, per citarne alcuni. Non manca una scelta di colori per la carrozzeria, e per i rivestimenti interni.