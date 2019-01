Fca, esordio a Detroit per Ram 2500 e 3500 Heavy Duty. Manley: «Sono molto ottimista per il 2019»

DETROIT - Fca presenta al salone dell’ Auto di Detroit i nuovi pickup Ram 2500 e 3500 heavy duty, dotati fra l’altro di dispositivi anti vibrazione per rendere l’interno della vettura più silenzioso. «Abbiamo usato la stessa strategia, la stessa formula che abbiamo usato per il pick up light-duty, aggiungendo enfasi sulle capacità» afferma Jim Morrison responsabile di Ram Truck per il nord America, secondo quanto riportato dalla stampa americana. I due modelli di pickup heavy duty saranno costruiti a Saltillo, in Messico, dove veniva prodotta la precedente generazione di pickup heavy duty.

Facendo il suo debutto da ceo di fca al salone dell’ auto di Detroit, Mike Manley si è detto «molto ottimista» che la domanda di pickup truck a marchio Ram resti forte nel 2019. Parlando a margine del car show, che ha aperto oggi alla stampa, il top manager ha sminuito i timori di una frenata dell’economia. «Sono sempre preoccupato [da quel rischio] ma la fiducia dei consumatori è ancora forte. Per il mercato dei truck sono positivo», ha aggiunto.