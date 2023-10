Kia con Nadal tra mobilità sostenibile e tennis interattivo. Durante evento #Thelcon consegnata al tennista una Ev9 Gt-Line

L’impegno di Kia verso una nuova mobilità passa anche da Rafael Nadal. Il campione di tennis ha infatti partecipato all’evento speciale #TheIcon, tenutosi all’Ifema di Madrid, in Spagna, dove ha ricevuto le chiavi di una Kia Ev9, il primo Suv elettrico a tre file di sedili della casa coreana. L’evento di Kia #TheIcon ha coinvolto gli ospiti in un’esperienza interattiva a 360 gradi, insieme a Kia Ev9, Nadal e #TheIcon Court, ovvero una concezione inedita del campo da tennis. In questa cornice, Nadal ha ricevuto le chiavi di una Ev9 Gt-Line, di colore Ocean Blue Matte, che andrà ad aggiungersi, insieme ad Ev6, alla collezione personale di Nadal.

«Per raggiungere tutti i traguardi della mia lunga carriera - ha detto il tennista - ho dovuto continuamente impegnarmi per migliorare. È l’unico modo per progredire. Ho la fortuna di avere come partner Kia, con cui condivido questa mentalità, ed Ev9 è l’ultimo step nell’evoluzione del brand verso la nuova dimensione di fornitore leader a livello mondiale di veicoli elettrici. Non vedo l’ora di iniziare il mio prossimo viaggio verso l’elettrificazione con questo Suv high-tech dal design straordinario». Kia, con #TheIcon, ha reinventato in modalità digitale il concetto di campo da tennis, in uso da 148 anni. Nadal, vincitore del Grande Slam per ben 22 volte, si è cimentato sull’innovativo campo interattivo mettendo alla prova il suo talento e gareggiando con il suo allenatore, Carlos Moya, su una serie di campi da gioco non convenzionali.