Car Design Award, premiata Bmw per il progetto Vision Neue Klasse, Volvo per la EX30 e Kia per il suo Brand design language

Con la consegna dei riconoscimenti ai rappresentanti di Bmw, premiati per il progetto Vision Neue Klasse (categoria Concept cars), di Volvo per la EX30 e di Kia per il suo Brand design language si è chiusa l'edizione 2024 del Car Design Award, l’Oscar del design automobilistico mondiale ideato nel 1984 su iniziativa della rivista Auto&Design. Dopo una prima fase dedicata alle candidature e alle votazioni di una giuria composta dai giornalisti Paulo Campo Grande (firma di Quatro Rodas), Jun Miao (MJ CarShow), Kibeom Kim (Roadtest), Luca Ciferri (Automotive News Europe), Stéphane Meunier (L’Automobile Magazine), Michael Köckritz (Publisher), Tetsuya Kato (Car Graphic), Dhruv Behl (AutoX), Silvia Baruffaldi (Auto&Design), Andy Franklin (Top Gear) e Juan Carlos Payo Calderon (Mobilitas Group), nella giornata di mercoledì 17 aprile 2024 i locali dell'Adi Design Museum di Milano hanno ospitato la cerimonia finale.

Al termine di un confronto tra Rossella Guasco, Vice President C&M Design Stellantis Europe, Francesca Sangalli, Head of Color&Trim and Concept&Strategy Seat Cupra, Stefano Piontini, Partner at Vudafieri Saverino Partners Shanghai e Carlo Ammirati, Sustainability Director & Innovation Manager Alcantara, protagonisti del talk intitolato “Abitare l’automobile”, i promotori dell'iniziativa hanno provveduto alla consegna dei premi. Nella sezione Concept cars il team di design Bmw, con il progetto Vision Neue Klasse, ha conquistato il primo posto davanti a Mazda per la Iconic SP e a Mercedes-Benz per la Vision One-Eleven. “Non è mai facile reinventare il linguaggio del design di un marchio, tuttavia la BMW Vision Neue Klasse lo fa in modo assolutamente moderno, pur mantenendo gli inconfondibili elementi di stile che costituiscono il patrimonio del marchio. Nel design sempre più omogeneo dei veicoli elettrici, un omaggio al passato e una visione per il futuro” è la motivazione rivolta ai successori della Genesis X Convertible.

Per la sezione Production Cars, il team di design Volvo per la EX30 ha preceduto, nelle scelte della giuria, l'Alfa Romeo 33 Stradale e la Lamborghini per la Revuelto. “Per Volvo, piccolo è davvero bello – si legge nella motivazione – L’esterno della EX30 è perfettamente riuscito e l’interno è molto spazioso. Un Suv piccolo con un forte senso del lusso, caratterizzato dal tipico linguaggio di design Volvo: semplice, ecologico, pratico, ma anche capace di portare una sensazione di freschezza con il suo caratteristico design scandinavo, seppure inedito”. Infine, per la sezione Brand Design Language, ovvero il premio al linguaggio di design dell’intera marca, il riconoscimento è stato assegnato al team Kia, mentre al secondo e al terzo posto troviamo rispettivamente Toyota e Bmw. “Con la filosofia Opposite United, il design Kia ha adottato un approccio anticonformista con l’obiettivo di indurre il cambiamento, senza paura di correre rischi. Inaspettati a prima vista, i nuovi modelli Kia rompono gli schemi di parametri estetici consolidati per introdurre un linguaggio formale moderno e totalmente nuovo. Un’innovazione incessante per realizzare una nuova identità”.