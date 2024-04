BMW, accordo con croata Rimac per auto elettriche con batterie ad alto voltaggio

Il Gruppo Bmw ha stretto un accordo con il pioniere croato delle auto elettriche Rimac per dotare i suoi futuri modelli di batterie ad alto voltaggio. Lo hanno reso noto le due società in comunicati separati. Il produttore croato di supercar fornirà "batterie ad alto voltaggio per la gamma di Bmw", che comprende anche i marchi Mini e Rolls-Royce, "per le generazioni di modelli previste per la seconda metà del decennio", ha fatto sapere Rimac. Nell'ambito di questa partnership "a lungo termine", le due aziende "co-svilupperanno e co-produrranno soluzioni innovative nella tecnologia delle batterie ad alto voltaggio per gamme specifiche di auto elettriche".

Le auto con un funzionamento ad alto voltaggio (800 volt) hanno batterie più compatte e possono essere ricaricate più rapidamente presso le stazioni ad alta potenza. La produzione di questi dispositivi è "il più grande progetto" lanciato dalla fondazione di Rimac nel 2009. L'azienda intende inoltre creare una linea di produzione dedicata alla partnership nella sua nuova sede vicino a Zagabria. Rimac è partecipata da Porsche al 20% e insieme alla società tedesca controlla il marchio francese Bugatti. La partnership con Bmw "illustra la transizione del marchio da fornitore di nicchia a produttore di grandi volumi", ha spiegato Mate Rimac, fondatore e principale azionista della società croata.