Live F1, GP Sochi in diretta: Hamilton scatta bene, dietro incidenti a Sainz e Stroll

Dietro accade di tutto, con Sainz che sbatte e Stroll va a muro

Partenza perfetta di Hamilton e Bottas che supera Verstappen. Alla prima staccata Bottas prova ad affiancare Hamilton, ma non riesce a passarlo mentre Verstappen arriva lungo e taglia la prima variante.

Hamilton intanto è sotto inchiesta per avere provato una partenza, nei giri pre griglia, in zona non permessa

Situazione gomme: Con le soft partono Hamilton Perez Ricciardo Sainz Ocon Norris Gasly Albon. Con le dure Raikkonen e Kvyat, tutti gli altri con le medie.

Pronti per la partenza del GP di Sochi. Albon e Latifi penalizzati per la sostituzione del cambio: il pilota Red Bull partirà 15esimo e non decimo, il pilota Williams, scivola ultimo.

Il Gran Premio di Sochi, i cui organizzatori russi hanno deciso di aprire le tribune per accogliere fino a 30.000 spettatori, punto massimo stagionale nell'era del Covid-19, sarà ricordato anche per essere il GP dei record. Lewis Hamilton infatti, se riuscirà a tagliare per primo il traguardo, conquisterà la 91esima vittoria in F1 e raggiungerà Michael Schumacher, che deteneva il primato in questa particolare classifica.



BREAKING: Lewis Hamilton is under investigation by the race stewards for a practice start outside of the designated area #RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/Gw3NoKgvwe — Formula 1 (@F1) September 27, 2020

Poi, altro record è quello di Kimi Raikkonen che ha raggiunto i 322 Gran Premi disputati in carriera, tanti quanti Rubens Barrichello che da tempo deteneva incontrastato la prima posizione per quanto riguarda questa classifica. Hamilton dovrà però vedersela con un aggressivo e determinato Max Verstappen, secondo con la Red Bull-Honda, che partirà dalla prima fila, ma attenzione anche a Valtteri Bottas, terzo in griglia di partenza. Il lungo rettifilo che porta alla prima staccata, potrà permettere a chi è secondo o anche terzo, di sfruttare la scia del leader e superarlo con una certa facilità. Vedremo se Hamilton riuscirà a sfruttare tutti i cavalli della power unit Mercedes per tenersi dietro i rivali. Attenzione anche a Sergio Perez che con la Racing Point-Mercedes cercherà, almeno nei primi giri, di mettersi davanti. Charles Leclerc partirà 11esimo e l'obiettivo è quello di recuperare punti, stesso discorso per Sebastian Vettel, protagonista di un incidente in qualifica e che partirà 15esimo. Di più la Ferrari non può sperare in condizioni di gara normali.