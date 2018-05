Londra ipotizza parcheggi gratis per auto elettriche. Risparmi tra 880 e 11.000 euro all’anno

LONDRA - Come a Oslo, dove i vantaggi di cui godono i possessori di auto elettriche (circolazione sulle corsie dei bus, parcheggi e traghetti gratis, taglio delle tasse) hanno contribuito alla capillare diffusione della soluzione EV, anche Londra potrebbe presto seguire questa strada. Il sindaco della Capitale britannica Sadiq Khan ha infatti prospettato un provvedimento che punta a sostenere la diffusione delle auto a emissioni zero, non solo adeguando il numero dei punti di ricarica - oggi non sono sufficienti per i 12mila Ev che circolano a Londra - ma anche permettendo il parcheggio gratuito o fortemente scontato nell’area urbana.

Questo tipo di incentivo potrebbe rappresentare la “chiave” per far scattare la passione per le auto elettriche, dato che il costo dei parcheggi nella Capitale, e in generale in Gran Bretagna, è molto elevato. Secondo la Local Government Association (LGA) la media della spesa per gli spazi a pagamento (praticamente tutti) a Londra è di 64 sterline al mese, pari a 73 euro, ma con molte zone dove questo costo è decuplicato. A Londra solo il 40% delle auto può essere parcheggiata al coperto o in un cortile, e la prospettiva di abbassare o azzerare la spesa annua per tener l’auto sotto casa (che può arrivare a 9-10.000 mila sterline all’anno, cioè 10.200-11.400 euro) potrebbe davvero spingere molti sudditi di Elisabetta II a passare all’elettrico.