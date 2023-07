Alef Model A, approvata la prima macchina volante: autonomia di 321 km su strada e 117 km in volo

Sembra di essere proiettati in un film di fantascienza, ma è tutto vero: un'azienda statunitense ha ottenuto il via libera per iniziare dei test sul suo nuovo prototipo di macchina volante. E pare che si possa addirittura già prenotare tramite il sito dell'azienda.

Proprio così. La Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti ha concesso alla startup californiana Alef Automotive un certificato di “aeronavigabilità”. Un documento con cui si attesta - citando l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile italiano - l'insieme delle «attività e processi che garantiscono che un aeromobile, un motore, un'elica o una parte soddisfa i requisiti di navigazione aerea applicabili, rimanendo in condizioni di impiego sicuro per tutta la sua vita operativa».

La startup, dunque, può iniziare a sperimentare il "Model A" (questo il nome del veicolo) sia su strada che nello spazio aereo. L'obiettivo a breve termine è lanciare il veicolo sul mercato a partire dal 2025, a un prezzo di 299.999 dollari sttatunitensi (275mila euro circa). Come detto, è già possibile pre-ordinare l'auto volante pagando 137 euro circa per la "coda generale" o 1.377 euro per essere messi in "coda prioritaria".

Ad oggi, chiaramente, acquistare l'auto volante prodotta da Alef Automotive, ma la startup ha già fatto sapere i suoi ambiziosi piani commerciali per il futuro: in vista del prossimo decennio - ovvero negli anni '30 del secondo millennio - l'obiettivo sarà quello di iniziare una vendita in scala al prezzo di poco più di 32mila euro. In altre parole, rendere le auto volanti dei veicoli commerciali, accessibili a un'ampia platea di acquirenti.

Come è fatta e come funziona l'auto volante

Il veicolo in questione, il "Model A", è costituito da un abitacolo all'interno di un telaio biplano ad ala chiusa. Si tratta di un veicolo a bassa velocità con un'autonomia di 321 km su strada e 117 km in volo. È dotato di un sistema di alimentazione elettrico, ma è disponibile anche un’opzione ad idrogeno ad un prezzo superiore. Può trasportare fino a un massimo di due passeggeri, conducente compreso. Inoltre, la macchina è abbastanza compatta da poter rientrare in un garage normale quando non sta solcando i cieli.

«L'auto volante Alef offre un'esperienza unica di volo in qualsiasi direzione (avanti, indietro, destra, sinistra, su, giù, ad angolo) - si apprende dal sito di Alef Automotive - Offre la possibilità di aggirare le aree problematiche a terra, sorvolandole. Offre una visione cinematografica a 180 gradi per un volo sicuro e piacevole. Molte altri anteprime hanno espresso esperienze uniche che oggi non vengono offerte».