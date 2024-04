Pratico.it: la soluzione per una compravendita di veicoli usati sicura e trasparente

Il mercato della compravendita di veicoli usati spesso è considerato un terreno fertile per truffe e mancanza di trasparenza, creando un ambiente insidioso sia per i venditori che per gli acquirenti. Tuttavia, un'innovativa startup del settore automotive, pratico.it, si propone di cambiare questo panorama offrendo soluzioni che garantiscono sicurezza e trasparenza in ogni fase del processo.

Una delle principali offerte di pratico.it è la Certificazione Veicolo, un servizio rapido e dettagliato che fornisce un report completo sullo storico del veicolo basato su dati provenienti dal Pubblico Registro Automobilistico e dalla Motorizzazione Civile. Questo report comprende informazioni tecniche, finanziarie, amministrative, utilizzo passato, chilometraggio storico, revisioni e altro ancora, offrendo chiarezza sia agli acquirenti desiderosi di evitare spiacevoli sorprese che ai venditori che vogliono garantire lo stato impeccabile del proprio veicolo.

Ma le soluzioni di pratico.it non si fermano qui. La startup dimostra il suo impegno verso la sostenibilità ambientale verificando e informando gli utenti sull'adeguatezza del veicolo alle normative inquinanti vigenti nelle diverse città, fondamentale per l'accesso alle zone urbane regolamentate.



Per garantire un'esperienza di compravendita ancora più sicura, pratico.it offre anche il Servizio Cassaforte. Gestito da un Istituto di Pagamento autorizzato da Banca d'Italia, questo servizio protegge l'importo della vendita del veicolo in una cassaforte virtuale, trasferendolo al venditore solo dopo la regolare trascrizione dell'atto di vendita e il completamento del trasferimento di proprietà. Ciò elimina il rischio di frodi sui pagamenti, come assegni circolari e banconote false, assicurando contemporaneamente l'esecuzione immediata dell'operazione di pagamento e di trasferimento di proprietà. L'obiettivo di pratico.it è chiaro: rafforzare la fiducia nel mercato automobilistico italiano dell'usato, offrendo un'esperienza priva di rischi e sorprese negative per tutti i partecipanti. Per ulteriori informazioni e per scoprire i servizi offerti da pratico.it, visita il sito web www.pratico.it.