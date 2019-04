Roma e le corse, una storia che inizia negli Anni Venti. Venerdì all'Aci presentazione libro Carmignani e Ferrini

ROMA - Le grandi corse automobilistiche per le strade di Roma non sono un'invenzione dell'ePrix elettrico di Formula E, ma hanno origine addirittura agli inizi degli Anni Venti. È questo il racconto che emerge dal libro Gran Premi a Roma di Franco Carmignani e Paolo Ferrini edito da Media Consultants Srl, patrocinato dall'Automobile Club Roma. La presentazione avverrà venerdì presso la sala conferenze dell'Automobile Club di Roma, in piazza Elio Rufino Angolo via Cristoforo Colombo. Interverranno Giuseppina Fusco, presidente AC Roma e Vice Presidente ACI, e numerosi piloti e personaggi dell'automobilismo romano.

'Gran Premi a Roma' è un libro sul Gran Premio di Roma, bensì sulle grandi corse automobilistiche di cui è stata teatro la Capitale dal primo Reale Premio di Roma del 1925 e fino al 1956 per le strade della città e quindi all'autodromo di Vallelunga fino all'ePrix di Formula E all'EUR.

Oltre ai resoconti sintetici e alle classifiche delle singole competizioni, il libro presenta attraverso spazi di approfondimento i ritratti dei principali campioni e delle macchine vittoriose e ricostruisce (illustrandoli anche con piantine inedite) i vari tracciati cittadini (Monte Mario, Parioli, Villa Giulia, Tre Fontane. Caracalla, Castelfusano, ecc).