Lotus fulmina: Emeya dà spettacolo a Milano. La hypercar GT elettrica da oltre 900 cv, fa 0-100 km/h in 2,8”

Il tradizionale passaggio fra la presentazione ufficiale, avvenuta in Cina a metà gennaio, e il debutto sul mercato verrà completato entro l'estate, con la consegna dei primi esemplari alle concessionarie italiane. In attesa dell'approdo negli showroom della Penisola, la nuova Lotus Emeya è stata esposta in anteprima nazionale al miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea organizzata all'Allianz MiCo di Milano da 12 al 14 aprile 2024. Un appuntamento di ampio respiro, giunto alla 28esima edizione, e di grande rilevanza a livello globale per la prima hyper-GT a batteria di un brand dichiaratamente improntato verso la mobilità 100% elettrica. All'ombra della Madonnina, in un contesto apparentemente non convenzionale per una supercar, con oltre mille opere in rassegna realizzate da artisti contemporanei, affermati ed emergenti, e di maestri moderni in rassegna, la casa britannica ha svelato le linee e il design di un vero e proprio gioiello della tecnica.

Da un punto di vista estetico la Emeya omaggia il passato e anticipa il futuro del marchio attraverso alcuni dettagli, con i moderni fari a Led che fanno da contraltare ai passaruota ispirati alle dotazioni presenti sulle vetture da corsa degli anni Sessanta. Oltre all'aspetto dinamico e sportivo, la supercar britannica è dotata di un bagagliaio spazioso, con capienza fino a 509 litri, e di un tettuccio in vetro panoramico che può passare da trasparente a opaco. A livello di prestazioni la potenza fino a 905 cavalli e 985 Nm di coppia consente a questo modello di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 2,8 secondi, con cinque modalità di guida, Range, Tour, Sport, Individual e Track, a disposizione del guidatore.

L'autonomia massima dichiarata dalla casa è di 610 chilometri nel ciclo combinato Wltp. Alla base delle performance da primato di una delle vetture elettriche più veloci di sempre ci sono il baricentro basso e l'equa redistribuzione del peso, mentre per quanto riguarda la ricarica della batteria bastano diciotto minuti per passare dal 10 all'80% utilizzando un caricatore rapido da 350 kW a corrente continua. Le prime consegne per i clienti europei sono previste nella seconda metà del 2024, con un listino prezzi che parte da 111.490 euro per la versione standard. La gamma si completa con la Emeya S, per chi privilegia il comfort, a partire da 132.560 euro, e con la Emeya R, la versione più potente e completa, a partire da 157.200 euro.